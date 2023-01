Přetěžování energetických sítí? V Německu hrozí i omezení nabíjení elektromobilů

Spolková síťová agentura by už brzy mohla obdržet nové pravomoci, díky kterým by v krajním případě mohla omezovat nabíjení elektroaut nebo provoz tepelných čerpadel v domácnostech. Informoval o tom německý deník Welt, podle kterého je náběh elektrické mobility velkou výzvou pro tamější energetické sítě.

Rostoucí elektrifikace vystaví Německo už brzy zátěžovému testu a německý deník Welt k tomu uvedl, že provozovatelé sítí by mohli mít možnost přiškrtit tzv. zařízení s regulovatelnou spotřebou na 3,7 kilowatthodiny (kWH). K úplnému odpojování by sice docházet nemělo, ale třeba nabíjení elektromobilů by kvůli tomu trvalo o mnoho déle.

„Pokud se síť přetíží, měli by být provozovatelé schopni zajistit, aby tepelná čerpadla a soukromé dobíjecí stanice pro elektromobily dostávaly po omezenou dobu menší objem energie,“ napsal Welt a dodal, že nové pravomoce na Spolkovou síťovou agenturu se rozhodl převést německý ministr pro hospodářství a ochranu klimatu Robert Habeck za Zelené, a to proto, aby nemusel činit nepopulární rozhodnutí. Samotná agentura ale pod ministerstvo hospodářství přímo spadá.

Malý elektromobil o 30 ž 40 kWH baterii by v takovém případě potřeboval k plnému nabití asi deset hodin. Velké SUV by se mohlo nabíjet i dvakrát déle.

Pozitivní pro Němce je, že taková omezení by podle současných odhadů mohla přicházet jen na pár hodin za den a veřejných rychlonabíjecích stanic by se tato omezení týkat neměla. Na druhou stranu je ale rychlonabíjení mnohem dražší než prostý odběr elektřiny ve své garáži.

Odborníci čekají, že v budoucnu budou Němci potřebovat pro svůj život stále větší množství elektrické energie. Problém to může být v případě, kdy se celá síť kvůli obrovskému náporu začne přetěžovat. Právě simultánnost totiž hraje důležitou roli i s ohledem na možná omezení provozu tepelných čerpadel nebo nabíječek v domácnostech.

V pomoci s energiemi vypadá vedle Němců zbytek EU jako žebráci, řekla loni v říjnu v Rozstřelu analytička: