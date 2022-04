KOMENTÁŘ: Vědí zastánci Green Dealu, co dělají? Nejen bohové musejí být šílení

Pořád jsme si lámali hlavu, v čem je to hlavní ekonomické kouzlo německé Energiewende, tedy kompletní energetické přeměny německé energetiky, dávané nejen za příklad hodný, ale fakticky i nutný následování. Až v souvislosti s destrukcí Ukrajiny jsme se to dozvěděli: „Marketingově budeme hlásat vše bez uhlíku, ale když nefouká a nesvítí, postavíme to na ruském plynu. Ten je přece nejlevnější.“