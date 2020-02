Večeře u Vuittona. Francouzská značka otevře restauraci a kavárnu

Nejnovější pobočku v japonském městě Ósaka otevřela společnost Louis Vuitton v sobotu. Podnik je architektonicky navržen ve stylu japonské námořnické historie a fasáda domu má připomínat bílé plachty tradiční japonské nákladní lodi.

Kavárnu Le Café V a restauraci Sugalabo V otevře firma veřejnosti 15. února. Součástí je i koktejlový bar a venkovní terasa. Menu sestavil šéfkuchař Yosuke „Suga“ Sugalabo, jehož tokijskou restauraci zařadil francouzský průvodce La Liste, mezi nejlepší pohostinské podniky na světě.

Louis Vuitton přitom není první firmou, která se odhodlala vedle svého luxusního módního zboží nabízet zákazníkům jídlo. Módní návrhář Ralph Lauren otevřel svou první restauraci RL už v roce 1999 v Chicagu, další restaurační pobočky následně zřídil v New Yorku, Paříži nebo třeba v Londýně.

Společnost s luxusními šperky Tiffany debutovala s restauračním zařízením Blue Box Café v roce 2017. Na skutečnou „Snídani u Tiffanyho“ tehdy zákazníci stáli frontu. Snídaně zahrnující čaj nebo kávu, croissant s nutellou, medové máslo, marmeládu, sezonní ovoce, uzeného lososa, pečivo, míchaná vejce, vafle nebo veganský avokádový toast stála v pobočce 29 dolarů (asi 660 korun).

Kvůli renovacím je kavárna Blue Box Café od listopadu 2019 zavřená a znovuotevření se má dočkat příští rok.

Najedený zákazník je spokojený zákazník

„Louis Vuitton se přidává ke strategii maloobchodníků, kteří se snaží odlákat zákazníky od nakupování online. Cílem je podpořit provoz kamenných poboček,“ okomentoval novinku Luca Solca, generální ředitel výzkumu luxusního zboží ve společnosti Sanford C. Bernstein Schweiz pro CNN Business.

Restaurační provozy otevřel i řetězec obchodních domů vyšší třídy Nordstrom, výrobce atletických oděvů Lululemon nebo prodejce nábytku Crate&Barrel. Myšlenka přitom vůbec není průlomová, švédská nábytkářská firma Ikea zřídila ve své první pobočce restauraci už v roce 1956.

Strategie je populární i mezi americkými obchody s potravinami. Američané totiž přestávají vařit doma, píše CNN. Rádi se stravují v restauracích nebo dají přednost doručení hotového jídla až domů. To by mohlo být hrozbou pro supermarkety. Firmy Kroger, Hy-Vee, H-E-B, Whole Foods nebo Mariano proto umožňují zákazníkům, aby se během nakupování základních potravin navečeřeli nebo poobědvali.