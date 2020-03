Do Česka se dál hrnou zahraniční značky. Loni jich přibylo nejvíc v regionu

V regionu, který tvoří země V4 společně s Bulharskem a Rumunskem, zůstává Česko nejatraktivnější destinací pro nové maloobchodní značky. Loni stejně jako v roce 2018 jich na tuzemském trhu přibylo nejvíc.

„Česká republika reprezentovaná hlavně Prahou láká především rostoucí kupní silou, kterou generuje velký počet zákazníků z řad místních obyvatel a mezinárodních i lokálních turistů,“ uvádí Jan Kotrbáček, vedoucí retailového týmu pro střední a východní Evropu společnosti Cushman & Wakefield (C&W).

V rámci nových jmen, které se loni objevily v Česku, dominuje móda. Na tuzemský trh vstoupilo celkem devět módních značek, mezi nimi například sportovní oblečení Under Armour a Björn Borg.

Zdroj: Cushman & Wakefield

Druhým nejsilněji zastoupeným sektorem byla gastronomie, například v Brně otevřel první dvě české pobočky americký řetězec pizzerií Domino’s. „Za zmínku určitě stojí také prodejce elektromobilů Tesla, který v Praze loni otevřel svůj showroom,” dodává C&W v tiskové zprávě.

Nové značky v ČR Oděvy Sportovní móda Klenotnické zboží Doplňky Gastronomie Brooks Brothers

Under Armour Montblanc Wittchen Cafepoint Comma Björn Borg Yes Jewellery Domino’s LOLË Charlie Food & Friend McQ by Alexander McQueen Waterdrop Suite Benedict WHISKEY Bar & Museum Yves Salomon Zocha Zdroj: Cushman & Wakefield

Nové značky v Česku cílí hlavně na nákupní třídy, zatímco v ostatních zemích střední a východní Evropy je lákají hlavně nákupní centra. Tzv. high street (sektor nákupních ulic, pozn. red.) by měl hrát významnou roli i v příštích letech, zejména díky okolí pražské ulice Na Příkopě, kde se v příštích letech otevře několik velkých projektů s novými maloobchodními prostory. “Příkopy” jsou kvůli nájmům přesahujícím 200 eur (5150 Kč) za metr čtvereční 18. nejdražší nákupní ulicí na světě.



„Centrum Prahy je koncentrovaná a kompaktní oblast, zóna UNESCO. Jde o největší obchodní, společenské a kulturní centrum v celém regionu střední a východní Evropy. Nejfrekventovanější lokality pražského centra se tak mohou pochlubit návštěvností 100 tisíc lidí denně,“ říká Kotrbáček.

V letošním roce by podle něj měl silný příliv nových značek do Česka pokračovat. Na Václavském náměstí otevře svůj první český obchod módní řetězec Primark. Z luxusních značek pak do Česka dorazí Chanel, který zamíří do pražské Pařížské ulice.