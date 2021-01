Komárek chce provozovat britskou loterii, pomoci má exšéf Sainsbury’s

Komárek je v České republice vlastníkem podniku Sazka Group, prostřednictvím které se uchází o post provozovatele britské národní loterie. Aktuálně patří licence společnosti Camelot a vypršet má na konci roku 2023. O úspěchu či neúspěchu Komárka se rozhodne v průběhu letošního října, kdy bude zveřejněn vítěz tohoto tendru na následujících deset let. Uvedl to list The Times.

Komárek si na pomoc přizval podnikatele Justina Kinga, který je ve Velké Británii respektovanou osobností. Hovoří za něj zkušenosti s řízením druhého největšího britského supermarketu Sainsbury’s, kam nastoupil v průběhu roku 2004. Již v průběhu října loňského roku ohlásil Komárek pomoc i ze strany podnikatele Keitha Millse. Ten se proslavil zejména svým konceptem leteckých mílí. Sehrál také klíčovou roli v tom, že Londýn získal pořadatelství olympijských her v roce 2012.

Kingovi se jeho působení v obchodním řetězci povedlo. Před jeho působením tento obchod již řadu měsíců ztrácel svůj tržní podíl, dnes však patří ke špičce. Po Tescu je ve Spojeném královstvím druhým největším obchodem se zhruba šestnáctiprocentním tržním podílem. Komárek si od něj proto slibuje zejména přilákání zákazníků, kteří v minulosti přestali v loterii hrát.

Komárkova KKCG vznikla už v roce 1995. V současné době je vlastníkem i skupiny Sazka Group, která je jednou z největších loterijních firem v Evropě a s působením za hranicí České republiky má již značné zkušenosti. Aktuálně funguje třeba i v Itálii, Rakousku nebo v Řecku. V loňském roce se podnik Sazka Group stal i většinovým vlastníkem loterijní společnosti Casinos Austria.

Komárek je podle časopisu Forbes pátým nejbohatším Čechem. Jeho aktiva Forbes ohodnotil na zhruba 71 miliard korun.