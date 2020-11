Komárkova KKCG investuje přes 13 miliard do nákupu světových loterií

9:30

Skupina KKCG podnikatele Karla Komárka společně s globálními investičními fondy Apollo vloží 500 milionů eur, tedy v přepočtu 13,3 miliardy korun, do nově založené společnosti Sazka Entertainment, která by měla investovat do loterijního byznysu v Evropě i v USA.