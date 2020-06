Investice do filmů jsou nejisté. Nezávislé tvůrce válcuje Netflix a Amazon

Nezávislí tvůrci jsou na umělecké i finanční nejistoty zvyklí, v pokoronavirové době však může být každý přešlap zcela zásadní. S nástupem pandemie a uzavřením kin v podstatě skončilo jakékoliv financování filmového průmyslu, který nepatří pod velká studia. Zatímco Hollywood se pozvolna připravuje na znovuotevření, investoři si už tak jistí svým návratem nejsou. Zvyšující se náklady a nejistá návratnost spolu s nepříznivými prognózami producentů, filmových právníků a bankéřů mnoho investorů odrazují.



„Investovat je teď nebezpečné. Člověk by musel být úplný blázen, aby to udělal,“ vyjádřil se nejmenovaný bankéř, který má přehled o milionových půjčkách a poptávkách filmových produkcí, deníku Financial Times. Distancování soukromých investorů nebo komerčních sponzorů od filmových projektů by pak nedalo produkcím jinou možnost, než film financovat z kapes kinematografických gigantů jako je Netflix či Amazon.

Bez festivalů i bez diváků

Filmařům nepomáhá ani zrušení filmových festivalů. Na těch největších, jako je například festival v Cannes nebo festival Sundance, totiž často docházelo k domlouvání půjček a spoluprací.

„Je to bída. Před koronavirem jsme mohli očekávat, že u běžného britského nezávislého filmu se nám 30 až 50 procent vrátí jen z dohodnutého mezinárodního předprodeje. Teď jsme rádi, když to překročí 10 procent,“ stěžuje si na podmínky ve filmovém odvětví Zygi Kamasa, zakladatel Lionsgate Films UK.



Už před nástupem pandemie se filmaři potýkali s nižší návštěvností kin a odklonem diváků od nezávislých filmů. Mnoho tvůrců pak raději vsadilo na jistotu a vytvářelo tolik populární filmy o superhrdinech. Ve světě po covidu-19 je však tvorba na nezávislém filmu s riskantním tématem ještě více ošemetná a zisk o to nejistější.

„Dostat lidi do kin je rok od roku těžší. Navíc teď se všemi rozestupy, omezováním kapacit a vybíravými diváky to budou mít tvůrci nezávislých filmů opravdu těžké a možná nebudou moct zaručit návratnost pro investory nebo kinům neudělají příliš velkou návštěvnost. Nejvíce poraženy budou malé filmy a prestižní projekty, které finančně závisejí na soukromých investorech nebo dotacích z Číny či Saudské Arábie,“ říká majoritní akcionář společnosti Village Roadshow.

Svět je teď prostě riskantnější, říká věřitel

Největším současným problémem filmařů je však zvládnutí produkce i v náročných podmínkách, což s sebou také přináší finanční rizika. Pojišťovací společnosti se totiž distancují od nepředvídatelných okolností a odmítají pojistit členy štábu na to, že by případně mohli onemocnět anebo že bude muset být práce z bezpečnostních důvodu již podruhé pozastavena.



Vládní podporu dostávají filmaři jen v hrstce zemí. Pojištění a pokrytí případných škod nabídla tvůrcům například Francie či Nizozemsko. „Žádné pojišťovny jim teď výrobu filmů neposvětí a nepojistí. Riziko návratu viru a jeho působení na štáb je příliš vysoké,“ říká právník Christos Michaels z firmy Lee & Thompson, která se soustředí na zábavní průmysl.

Na nová pravidla najíždějí také investoři. Dlouholetý věřitel hollywoodských filmů, banka MUFG Union Bank, například momentálně zvýšil úrokové sazby z produkčních úvěrů v rozmezí 0,5 až 1 procento. „Svět je teď prostě riskantnější,“ říká šéf financování MUFG Bryan Lacour. Při vyhodnocování kandidátů na půjčku teď banka také nově zavedla pravidlo, že produkční tým musí předložit krizový scénář, v němž zkusí odhadnout, jak moc by se v případě vyplnění nejčernějších scénářů zvýšily náklady.

Netflix utírá slzy filmařům

Vítězové koronavirové krize jsou velké streamovací služby. Ty v posledních týdnech ve velkém skupují filmová práva a rozšiřují svou nabídku. Společnost Netflix tak třeba do svého portfolia doplnila filmy jako Bad Trip nebo The Lovebirds, které původně měly v dubnu vyjít do kin. Pro filmaře je odkoupení filmu Netflixem či Amazonem Prime sice výhodnější než být bez zisku, ale zároveň pak přichází o tržby z kin, které si v minulém roce užily třeba snímky Parazit nebo Joker.



Filmaři však nemusí zoufat. „Ty správné filmy mohou vydělávat velice dlouho a příjem může přicházet i mimo kino. Kinematografie již utrpěla hodně ran, nejprve tu bylo riziko převálcování televizí, poté nástup videokazet či filmů na DVD, ale vše jsme překonali a nějaké výdělky byly i v dobách hospodářské krize,“ říká výkonný šéf finanční skupiny Ingenious Neil Forster, jehož firma finančně podporovala například veleúspěšný film Avatar.

Právník Tom Ara specializující se na zábavní průmysl je však k výdělkům v koronavirové době skeptický. „Mnoho bohatých lidí investovalo do filmů především kvůli té pompéznosti a slávě. Teď však nedostanou tolik výhod jako předtím, jelikož všechny premiéry, VIP události a setkání s předními herci jsou buď zrušené nebo omezené na minimum. Myslím, že tohle hodně investorů odradí,“ varuje závěrem.