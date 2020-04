Disney přišel o vedení. Odteď filmovému průmyslu kraluje Netflix

Disney se v uplynulých letech nevídaně dařilo. Generální ředitel slavného studia Robert Iger si za svou patnáctiletou kariéru připsal nejeden zářez. Namátkou můžeme zmínit například akvizice Marvelu, Lucas Film a 20th Century Fox nebo masový úspěch Disneylandů. Když Iger svou pozici začátkem letošního roku opouštěl, zdálo se, že růst Disney už nic nezastaví.

Jenže pandemie si nevybírá a tvrdě zasáhla i světoznámé studio. Kina i zábavní parky zejí prázdnotou, streamovací služba Disney+ je stále ještě v plenkách a Disney tak ztrácí. Podle dat webu Market Watch přišly jeho akcie od začátku roku o 29 procent hodnoty.

Zato konkurence nabírá na síle. Nejviditelnější růst zaznamenal Netflix. Značně mu pomáhá i to, že lidé jsou povinně zavřeni doma a jeho služba je tak jednou z mála možností, jak se dívat na nové filmy a seriály. Cenné papíry firmy ve středu dosáhly na historické maximum, 439 dolarů za akcii.

O osm miliard silnější než Disney

Tržní kapitalizace firmy se tak ve středu vyšplhala na 192 miliard dolarů. V hodnotě tím Disney, nejúspěšnější studio v historii Holywoodu, předčila o osm miliard. Vysoká kapitalizace přitom neznamená jen to, že má v současnosti společnost více peněz, upozorňuje magazín Forbes.

Je v ní totiž částečně zahrnuté také to, jaký má firma z pohledu investorů dlouhodobý potenciál. Netflix tak teď dosáhl něčeho, co se ještě před pár měsíci zdálo jen těžko představitelné – stal se zajímavější investicí než Disney.

Ve slavném studiu si to nechtějí nechat líbit. Podle analytiků je však budoucí vývoj zatím ve hvězdách. Vše záleží na tom, jak se zachovají diváci a návštěvníci poté, co se opět otevřou kina i zábavní parky. Stejně jako hoteliéři a cestovní kanceláře tak i filmaři čekají na to, v jaké míře a jak rychle se lidé vrátí ke starému životu.

Pomoci Disney z problémů by pak nově měl také navrátilec – výše zmíněný Robert Iger. Představenstvo studia ho totiž v návaznosti na potíže spojené s covidem-19 přesvědčilo k návratu do vedoucí pozice. Novináři Forbesu k tomu dodávají, že neexistuje lepší příležitost pro to, aby Iger potvrdil svou pověst veleúspěšného manažera.