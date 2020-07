Netflix investuje do černošských bank. Chce snížit majetkové rozdíly

V úterý americká společnost, která své služby sledování online filmů a seriálů v reálném čase poskytuje i v České republice, oznámila, že dvě procenta hotovosti vynaloží na snížení majetkové nerovnosti v USA.



Banky, vlastněné Afroameričany, mají podle společnosti vstřícnější přístup, pokud jde o poskytování půjček minoritním skupinám než finanční domy, zaměřené na masové spotřebitele. Chudí Afroameričané by se měli snáze dostat k penězům, protože aktivita bank, které těmto skupinám jsou ochotny půjčit, je v americké společnosti velmi nízká a dosahuje kolem jednoho procenta celkových aktiv komerčního bankovnictví.

„Věříme, že tento kapitál pomůže rodinám v tom, aby si mohli pořídit svůj první domov, případně naspořit na univerzitní studium, a také pomůže začínajícím podnikatelům,“ vysvětlil Netflix v prohlášení, které citovala CNN.

Netflix v rámci této aktivity například investuje 25 milionů dolarů do newyorské finanční společnosti Local Iniciative Support Corporation (LICS), která prostřednictvím desítek svých poboček ve státě New York poskytuje korporátní půjčky.



Ředitel LICS Maurice Jones označil za typické podniky, jež vedou Afroameričané, firmy do deseti zaměstnanců s ročními příjmy do jednoho milionu dolarů, které mají ovšem u velkých bankovních společností jako je Chase, Bank of America nebo Wells Fargo, horší podmínky.

Plošná diskuse ve Spojených státech na téma rasismu a nutné větší podpory Afroameričanů, kteří mají horší podmínky oproti bělochům, se rozpoutala po zavraždění George Floyda a po rozsáhlých nepokojích napříč USA.

Podle ředitele v posledních třech týdnech do instituce LICS investovalo několik velkých subjektů a tato podpora nemá v historii obdoby.