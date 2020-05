Alternativa "spořivých" zemí EU. Představily svůj návrh záchranného fondu

14:30 , aktualizováno 14:30

Rakousko, Švédsko, Dánsko a Nizozemsko v sobotu představily alternativní návrh vůči francouzsko-německému plánu záchranného fondu pro hospodářskou obnovu v Evropské unii po krizi způsobené koronavirem. Jeho základem by mělo být poskytování výhodných úvěrů, a to nanejvýš po dobu dvou let, informovaly agentury DPA a APA.