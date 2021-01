Na hranici vydírání. Google hrozí Austrálii zablokováním vyhledávače

Google hrozí, že zablokuje svůj vyhledávač v Austrálii. Učiní tak pokud vláda prosadí nový zákon, kterým chce velké internetové společnosti jako Google a Facebook donutit, aby platily mediálním firmám za právo používat jejich obsah a prodávat díky němu reklamu. Hrozba Googlu je eskalací sporu s vydavateli, jako News Corp., který je pečlivě sledován po celém světě včetně Evropy.

Austrálie se chystá schválit zákon, který by donutil technologické giganty domluvit se s místními vydavateli a zpravodajskými médii na platbách za jejich obsah vložený do výsledků vyhledávání nebo zpravodajství. Pokud by se strany nedomluvily, vláda by jmenovala arbitra, který by o ceně rozhodl.



Pokud by se tento návrh měl stát zákonem, nezbylo by Googlu nic jiného, než přestat nabízet v Austrálii službu vyhledávání, uvedla výkonná ředitelka Googlu pro Austrálii a Nový Zéland Mel Silvaová na slyšení v senátním výboru. Dodala, že firma je ochotná platit mediálním společnostem spravedlivě za používání jejich obsahu, ale ne za zveřejnění odkazů nebo úryvků, jak určuje zákon. Navrhla také některé změny. Silvaová uvedla, že zpravodajský obsah představuje asi 1,25 procenta vyhledávací aktivity Googlu. Uznala však, že případný legislativní krok v Austrálii je precedens pro celý svět.

Obdobná problematika se nyní diskutuje i v členských zemích EU, poté, co parlament schválil směrnici, jejímž cílem je spravedlivější rozdělení tržeb původem z internetu ve prospěch vydavatelů novin a tiskových agentur. Hrozba Googlu v Austrálii přitom přichází jen několik hodin poté, co se Google dohodl na placení obsahu s částí francouzských vydavateli zpráv.

Na hranici vydírání

Hrozbu Googlu zkritizoval australský premiér Scott Morrison, který uvedl, že si Austrálie sama bude stanovovat to, co je možné dělat v zemi. „Lidé, kteří chtějí spolupracovat s těmi v Austrálii, jsou vítáni. Na hrozby ale nereagujeme,“ řekl podle listu The Sydney Morning Herald novinářům.



„Poslední výhrůžka uplatněná v Austrálii zcela jasně dokládá, že představitelé společnosti Google se při zneužívání své dominance na trhu neštítí ani vydírání legislativců a vlády v Austrálii. Globální gigant se nehodlá vzdát bez boje, ale neměl by zneužívat svých uživatelů a používat je jako rukojmí. Ukazuje se, že svět potřebuje pro internetové uživatele alternativní služby, aby se nestal ještě více závislým a také lépe vydíratelným. Legislativci v Austrálii se zároveň nesmí nechat zastrašit tímto aktuálním pokusem o demonstraci síly Google,“ řekl iDNES.cz v reakci výkonný ředitel české Unie vydavatelů Václav Mach.



Hra s ohněm

Předseda australské komise pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů, která dohlíží na nová pravidla, Rod Sims uvedl, že nelze předpovědět, co techničtí giganti udělají. Důležitá jednání jsou však podle něj vždy „hrou s ohněm“. „Mluví o komerční dohodě, ve které by měli plnou kontrolu nad dohodou. Podle mého názoru to není komerční dohoda,“ řekl.

Google označil zákon za příliš rozsáhlý a uvedl, že nabídka i omezeného vyhledávání by byla příliš riskantní. Reklamy při vyhledávání jsou celosvětově největším zdrojem tržeb i zisku Googlu. Firma sice nezveřejnila údaje o hospodaření v Austrálii, na dotaz jednoho ze senátorů, kolik Google zaplatil na daních, Silvaová uvedla, že loni zaplatil zhruba 59 milionů australských dolarů (978 milionů Kč) a příjmy činily 4,8 miliardy AUD.

Austrálie představila návrh zákona minulý měsíc, když vyšetřování zjistilo, že Google a Facebook mají příliš velkou tržní sílu v mediálním průmyslu. To podle vlády představuje potenciální hrozbu pro správné fungování demokracie.