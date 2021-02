Australský vydavatel Seven West se dohodl s Googlem na placení zpráv

Seven West oznámila, že bude dodávat mediální obsah platformě News Showcase, což je produkt Googlu pro licencování zpravodajství. Podrobnosti ale neuvedla. Seven West vlastní televizní síť, která šíří signál zdarma, a také největší noviny vycházející v oblasti Perthu.



Konkurenční mediální firmy News Corp a Nine Entertainment Co Holdings se také snažily s Googlem dohodnout, avšak bez úspěchu. Místo toho podpořily zákony, kde vláda stanovila výši poplatků, které velké internetové podniky musejí hradit mediálním firmám, pokud se s nimi nedokážou dohodnout. Návrh těchto zákonů by se měl schvalovat tento týden.

Na platbách za svůj obsah, který se objeví na nové platformě Googlu, se v Austrálii zatím dohodli jen speciální online vydavatelé a jedny regionální noviny. Platforma Google News Showcase v zemi začala fungovat teprve tento měsíc. Mimo Austrálii má podobnou dohodu s Googlem například agentura Reuters.

„Jednání s Googlem uznávají hodnotu kvality a původní novinařiny po celé zemi, zejména pak v regionech,“ uvedl šéf Seven West Kerry Stokes. Výkonná ředitelka Googlu pro Austrálii a Nový Zéland Melanie Silvaová řekla, že Google je „pyšný na to, že podpoří původní, důvěryhodnou a kvalitní žurnalistiku“ tím, že obsah společnosti Seven West Media bude na jeho platformě.

V lednu přitom Silvaová v australském parlamentu tvrdila, že pokud bude schválen zákon, který internetové firmy donutí platit za využívání mediálního obsahu, Google svůj vyhledávač v Austrálii vypne.

Zástupce Googlu odmítl odpovědět na dotaz, jaký vliv na to nyní má smlouva s firmou Seven West. Mluvčí Seven West agentuře Reuters řekl, že firma zavedení nového zákona stále podporuje.

Několik hodin předtím, než Seven West oznámila dohodu s Googlem, ministr financí Josh Frydenberg prohlásil, že se zavedením nového zákona stále počítá. „Myslím, že jsme velmi blízko významným komerčním dohodám. A právě to změní i naši mediální scénu,“ dodal nicméně australský ministr. Návrh tohoto zákona předpokládá, že vláda jen určí vyjednavače, který stanoví poplatky, jestliže se daná mediální firma a Google mezi sebou nedohodnou soukromě.

Nový zákon by z Austrálie učinil první zemi světa, která Google a další velké internetové firmy donutí platit za zpravodajský obsah. Na rámcové smlouvě o autorských právech a na podmínkách, za kterých bude platit zpravodajským společnostem za online obsah se Google v lednu dohodl také s lobbistickou organizací francouzských vydavatelů.

Postupem Austrálie se chtějí inspirovat i členové Evropského parlamentu dohlížející na přípravu nové regulace digitálních aktivit v Evropě.