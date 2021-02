Zprávy nejsou zadarmo. EU zatlačí na firmy vydělávající na práci novinářů

Iniciativa členů Evropského parlamentu by podle ekonomického deníku Financial Times (FT) byla těžkou ranou pro americkou internetovou společnost Google. Ta již dříve pohrozila odchodem z Austrálie na protest proti plánům na nový australský zákon, který by velké internetové podniky donutil platit mediálním firmám za právo používat jejich obsah. Nyní na zpravodajském obsahu vydělávají skrze prodej reklamy peníze, ale společnostem z těchto příjmů nejde ani koruna.



„Iniciativu členů Evropského parlamentu vítáme, neboť se snaží předejít problémům, které pravděpodobně nastanou na všech trzích EU, pokud digitálním platformám bude umožněno nadále zneužívat jejich dominance ve vyjednávacím procesu o podmínkách licenčních smluv za využití odvozených práv vydavatelů a práv novinářů, fotografů, grafiků a dalších tvůrčích profesí v roli autorů vydávaných zpráv, uvedl Václav Mach,“ výkonný ředitel profesní asociace Unie vydavatelů.



Členové Evropského parlamentu pracující na návrzích regulace digitálních aktivit FT sdělili, že tyto návrhy by mohly být v rámci schvalovacího procesu upraveny tak, aby zahrnovaly prvky australských reforem. Ty obsahují například možnost závazného arbitrážního řízení ohledně poplatků za zpravodajství.

Zneužívání dominance

Maltský europoslanec Alex Saliba uvedl, že australský přístup řeší „akutní nerovnováhu ve vyjednávací síle“ mezi vydavateli a velkými internetovými firmami, jako je Google a Facebook. „Díky své dominantní pozici ve vyhledávání, sociálních médiích a reklamě vytvářejí velké sociální platformy nerovnováhu sil a výrazně těží ze zpravodajského obsahu,“ upozornil. „Domnívám se, že je jen poctivé, když zaplatí zpět spravedlivou částku,“ dodal.

„Podporuji ochranu autorských práv u mediálního obsahu, pokud bude směřovat k dohodě médií a internetových gigantů a neskončí u nějakých drastických opatření. Musíme si dát pozor, aby se tato ochrana neobrátila proti běžným uživatelům internetu,“ uvedl europoslanec a předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil.

Dosavadní právní úprava je podle něj pouze dílčí „a je třeba ji dotáhnout do konce“. Komise již příslušné návrhy představila a EP se jimi aktuálně důkladně zabývá.

Společnosti Google a Facebook zvýšily snahu o uzavírání licenčních dohod na zpravodajství v Evropě, když EU předloni přikročila k úpravě svých pravidel ochrany autorských práv. Tyto změny umožňují vydavatelům zpráv požadovat kompenzaci za části obsahu, který se objeví na internetových platformách. Podle některých europoslanců ale tento systém zůstává příliš slabý, píše Financial Times.



Estonský europoslanec Andrus Ansip, který se na úpravě pravidel pro ochranu autorských práv podílel, uvedl, že je otevřen dalším změnám. „Myšlenkou směrnice o ochraně autorských práv bylo vytvořit silnější vyjednávací pozici pro vydavatele zpráv,“ uvedl. „Nikdy nebudeme akceptovat situaci, kdy někdo využívá obsah, a autoři nejsou nijak odměněni,“ dodal.

Europoslanci jsou férovým platbám nakloněni

Podpora pro zavedení podobných pravidel jako v Austrálii podle listu Financial Times v Evropském parlamentu sílí. Europoslanci se však neshodují v tom, jakým způsobem by bylo nejlepší tyto změny uskutečnit a zda by nebylo lepší počkat, až se jasněji ukážou dopady úpravy pravidel na ochranu autorských práv.

Google nedávno podepsal dohodu o placení autorských práv s lobbistickým sdružením Alliance de la presse d’information générale (APIG), které zastupuje francouzské celonárodní a regionální deníky.

„Lidé věří, že jim Google pomůže najít relevantní a spolehlivé informace ze široké škály webových stránek. To pomáhá vydavatelům, protože to zvyšuje využívání jejich stránek,“ uvedl Google. „Jsme ochotni platit, abychom dál podporovali novinářskou práci. A děláme to po celém světě,“ dodal.