Hodně jeřabin - tuhá zima, zní z Ruska. Gazprom omezí export plynu do Evropy

„Myslím, že zima bude chladná, protože se urodilo hodně jeřabin,“ cituje ruská zpravodajská agentura Interfax Sergeje Gustova, který má v Gazpromu na starosti zásobování domácích odběratelů. Informovala o tom agentura Reuters.

„Protože jsme měli velmi teplé léto, tak zima bude chladná,“ řekl Gustov.

Ten dohlíží na 200 miliard metrů krychlových, které firma každoročně prodá na domácím, tedy ruském trhu. Gustov ale zdůraznil, že to je jeho vlastní předpověď. „Vím jistě, že domácí trh je pro Gazprom prioritou a že plyn dodáme všem odběratelům v Rusku,“ dodal.

Poptávka po zemním plynu se v Evropě zvyšuje částečně v reakci na zotavování ekonomik z pandemie, vliv ale mají i nízké zásoby suroviny před nadcházející topnou sezonou. Obavy o osud dodávek a očekávaný příchod chladného počasí její růst podporují ještě více. Situaci se snaží zklidnit eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová.

„Podzimní zásoby plynu v celé Evropě jsou nad úrovní 75 procent. Desetiletý průměr je sice vyšší, pro potřeby zimního období budou ale tyto zásoby dostatečné,“ uvedla pro agenturu Reuters.

Simsonová však dodala, že evropský trh s plynem nutně potřebuje reformovat. Bude usilovat i o to, aby země Evropské unie co nejdříve přešly na obnovitelné zdroje energie. „Do konce tohoto roku připravím potřebnou reformu. Přezkoumám i otázky ohledně skladování a zabezpečení dodávek do budoucna,“ dodala.

Podle nejnovějších dat Eurostatu narostla cena energií v eurozóně o dvě procenta meziměsíčně a meziročně dokonce o 32 procent. Evropská komise proto chce brzy představit soubor nástrojů, jak proti tomuto trendu bojovat. O energetice by měli diskutovat i unijní lídři na summitu v druhé polovině října.

Některé státy na jihu Evropy jako třeba Španělsko, Itálie či Francie přišly mezitím s vlastní cestou a snaží se zmírnit dopady růstu cen na obyvatele například pomocí daňových úlev.

Šéfka Evropská komise zároveň silně podporuje obnovitelné zdroje, protože tato energie vzniká v Evropě a kontinent se i díky tomu vymaňuje z dovozu cenově velmi nestabilního zemního plynu a drahé ropy.