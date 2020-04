Zuckerberg opatření proti koronaviru oceňuje. Podle Muska je to „fašismus“

Prohlásil, že jen „fašisté“ lidem zakazují opouštět své domovy. „Není to demokratické ani svobodné. Vraťte lidem zpět jejich ztracenou svobodu,“ hřímá Musk.

Zuckerberg oproti tomu vyjádřil obavy ohledně uvolňování opatření a prohlásil, že ekonomický dopad pandemie bude trvat déle, než lidé v současnosti očekávají. „Obávám se, že příliš rychlé znovuotevření určitých míst bude s velkou pravděpodobností zárukou nových ohnisek nákazy a horších a dlouhodobějších zdravotních a ekonomických výsledků,“ řekl Zuckerberg agentuře Reuters.

Automobilka Tesla a sociální síť Facebook měly během omezeného pohybu různé zkušenosti. Tesla zpočátku odolávala snahám kalifornských úřadů uzavřít její závod, ale 19. března přesto pozastavila výrobu. I přes tato opatření Tesla ve středu informovala o svém třetím ziskovém čtvrtletí za sebou. Akcie společnosti po oznámení vzrostly o více než 9 procent.

Facebook ve středu uvedl, že i když během prvního čtvrtletí lidé v důsledku rozsáhlých bezpečnostních opatření používali Facebook častěji, příjmy z reklamy v březnu klesly. Dubnové výsledky už podle Zuckerberga vypadají slibněji. Výnosy společnosti v prvním čtvrtletí letošního roku nakonec dosáhly 17,74 miliard dolarů, což je téměř o 18 procent více než v prvním čtvrtletí roku 2019, kdy dosáhly 15,08 miliard dolarů. Akcie Facebooku po oznámení čtvrtletních výsledků vzrostly až o 10 procent.

„Rozšíření omezení pohybu bych nazval násilným uvězněním lidí v jejich domovech. Je to proti jejich ústavním právům. Podle mého názoru je to porušování lidských práv způsobem, který je špatný a určitě není důvodem, proč lidé přišli do Ameriky,“ řekl naštvaný Musk. Dodal, že to způsobí velkou škodu nejen společnosti Tesla. „Pro Teslu to bude malá bouřka, mnohé další společnosti ale přestanou existovat,“ dodal Musk.

Zuckerberg a Musk měli rozdílné názory i v minulosti. V roce 2017 se dostali do slovního konfliktu kvůli robotům a názoru na to, zda se roboti stanou dost chytří, aby byli schopní zabít své lidské tvůrce.

„Mluvil jsem o tom s Markem. Jeho chápání tohoto oboru je omezené,“ řekl Musk o Zuckerbergovi, který bagatelizoval Muskova varování o nebezpečí umělé inteligence. Napsal o to britský deník The Guardian.