Konec zemědělství jak ho známe. Muskův bratr otevírá vertikální farmu budoucnosti

Jedním z lidí, kteří se do vertikálního farmaření pustili, je i mladší bratr Elona Muska, Kimbal Musk. Ten v roce 2016 založil v Brooklynu společnost Square Roots, která by podle jeho slov měla poskytovat čerstvé a lokální jídlo pro lidi z celého světa a podporovat mladé lidi, aby se do městského farmaření zapojili.



„Jídlo pro mě bylo vždycky důležité, už jako malý kluk jsem si vždy užíval chvíle, kdy se celá rodina sešla, uvařila a společně poseděla. V devadesátých letech jsem se začal zabývat internetem a technologiemi, ale mojí vášní bylo vždy jídlo. Poté co jsme s Elonem prodali naši internetovou společnost Zip2, věděl jsem, že se kariérně posunu do gastronomie a budu se svému dlouholetému koníčku věnovat,” řekl Kimbal Musk pro CNN Business.

Poté co se Musk přestěhoval do New Yorku se zapsal do Mezinárodního kulinářského institutu a později založil Square Roots. Společnost v současné době plánuje vertikální farmu „Super Farm“. Ta bude složena z 25 klimatizovaných dopravních kontejnerů, které díky svým podmínkám budou schopny vypěstovat potraviny, a otevřít by se měla již za tři měsíce. Od počátku své existence již ve Square Roots vypěstovali přes 120 různých rostlinných druhů včetně zeleniny nebo jahod.

Muskova společnost není první svého druhu, podobné startupy vznikají i v kalifornském Silicon Valley. Jednou z nich je například firma Plenty, která byla založena roku 2013 a je podporována miliardářem Jeffem Bezosem.

Vertikální farmy jsou naše budoucnost

„Vertikální farmaření je budoucnost. Ekologové, zemědělci, architekti, agronomové a odborníci v oblasti veřejného zdraví se začínají zapojovat do projektů, které se snaží najít způsob, jak zajistit dostatek kvalitních potravin v ultra urbanizované společnosti,” říká na konto vertikálního farmaření Kheir Al-Kodmany, profesor udržitelného městského designu na University of Illinois v Chicagu.

Městské farmy budoucnosti využívají různých metod. Jednou z nich je hydroponie, což je metoda pěstování rostlin v živném roztoku bez potřeby půdy, nebo aeroponika, tedy pěstování rostlin ve vzduchu. Dále se využívá aquaponie, která spojuje chov ryb a pěstování rostlin taktéž bez nutnosti půdy. Aquaponická metoda umožňuje rybám, rostlinám a bakteriím žít v symbióze a odpadní látky vylučované rybami pak zpřístupňují v nich obsažené živiny rostlinám.

Vertikální farmy mohou být i novou pracovní příležitostí pro tradiční zemědělce, kteří kvůli klimatickým změnám přijdou o svou půdu. I přes reálnou hrozbu změny klimatu by totiž podle mikrobiologa Dicksona Despommiera nemělo být vertikální farmaření ohroženo.

Sám Despommier je jedním z největších popularizátorů vertikálních farem. „Ačkoliv nápad na vertikální farmaření vznikl už v devadesátých letech, před deseti lety reálně ještě žádné vertikální farmy neexistovaly,” říká Despommier. Hlavním důvodem, proč se tento druh pěstování rozvíjí až v posledních letech, jsou podle něj především stále se zlepšující LED žárovky, které farmaření uvnitř výrazně zlevňují a činí ho spolehlivějším.

Kvalitní potraviny a soběstačná města

Muskova společnost ve vertikálním farmaření vidí velkou naději do budoucnosti. „Lidé mají zájem o lokální suroviny, jelikož ztrácí důvěru v jídlo, které je kalorické, má nízké nutriční hodnoty a jeho původ je nejasný, jelikož je posíláno přes půl zeměkoule. Chtějí zkrátka vědět kdo a jak jejich jídlo vypěstoval,” říká CEO Square Roots, Tobias Peggs.



Současně si také myslí, že s rostoucí populací měst, masivní urbanizací společnosti a sílící klimatickou krizí je v ohrožení klasická forma zemědělství a do budoucna bychom se mohli potýkat s nedostatkem potravin. „Potravinový průmysl zkrátka musí přicházet s novými metodami rychlého pěstování, které nám do budoucna zajistí potravu,” dodává Peggs.

Jelikož ve vertikální farmaření vkládá mnoho lidí naděje, Peggs se neobává o nedostatek financí v tomto segmentu. „Mnoho lidí začíná do tohoto segmentu vstupovat a investovat,” říká Peggs. „Jídlo vypěstované ve vnitřních vertikálních farmách je velmi kvalitní a dá se srovnávat s organickými potravinami, které si běžně můžete koupit od běžných farmářů,” dodává.

Podle Despommiera je výhledově možné, že vertikální farmy budou běžnou součástí měst, která se pak stanou potravinově soběstačná a nezávislá na exportu. „Vertikální farmaření je úžasné v tom, že je velmi rychlé. Pokud farmářovi venku jeden rok nevyjde úroda, musí čekat do příštího roku. Ve vertikální farmě se také může úroda nepovést, ale novou sklizeň je možné udělat již za pár týdnů, což je velmi podstatná věc, kterou budeme potřebovat,” uzavírá Despommier.