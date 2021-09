Horší, než se čekalo. Výrobci aut tratí kvůli čipové krizi 210 miliard dolarů

AlixPartners nyní předpokládá, že letošní výpadek v produkci automobilek způsobený čipovou krizí dosáhne 7,7 milionu vozů. V květnu přitom výpadek ve výrobě odhadovala pouze na 3,9 milionu vozů.



„Každý samozřejmě doufal, že tato čipová krize mezitím poleví, politováníhodné události, jako covidové uzávěry v Malajsii a pokračující problémy v dalších částech světa, však situaci zkomplikovaly,“ uvedl Mark Wakefield ze společnosti AlixPartners.

Čipy se stávají čím dál důležitější součástí automobilů a jejich globální nedostatek nyní omezuje výrobu automobilového průmyslu po celém světě včetně České republiky.

Časopis Škodovácký odborář minulý týden uvedl, že mladoboleslavská automobilka Škoda Auto od 27. září zastaví na celý týden výrobu ve všech třech svých závodech v České republice. Důvodem je nedostatek čipů, které se používají v palubní elektronice.



V úterý automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic po odstávce způsobené nedostatkem čipů obnovila výrobu v Kolíně. Odstávka trvala s týdenní přestávkou od 15. srpna, předtím byli zaměstnanci na celozávodní dovolené.



Zlom přijde v roce 2023, tvrdí experti

Poradenská společnost IDC odhaduje, že rovnováha na trhu s čipy by se měla obnovit v polovině roku 2022. V roce 2023 by dokonce mohla nabídka polovodičů převýšit poptávku a vést k poklesu cen. To vše díky novým továrnám, s jejichž zprovozněním se počítá na konci příštího roku.

Současný růst táhne nejen poptávka ze strany automobilek, ale i výrobců spotřební elektroniky, včetně mobilů, notebooků nebo herních konzolí. První náznaky zlepšení očekává IDC už v letošním čtvrtém čtvrtletí.