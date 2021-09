Kratší pracovní týden i omezení směn. Nedostatek čipů zasáhl i dodavatele

Na automobilový průmysl, který byl v posledních měsících zasažen covidovou pandemií a momentálně se potýká s kritickým nedostatkem čipů, je úzce navázaná i síť dodavatelů. Právě tyto firmy momentálně kvůli problémům automobilek také zažívají nepříjemné potíže a musí je řešit se svými zaměstnanci.



„Tato krize dopadá na všechny hráče na trhu, byť v rozdílné míře. Firmy musí daleko více komunikovat se svými dodavateli, průběžně upravovat plán výroby či omezovat směny. U finálních výrobců vozidel může docházet k výpadkům některých kombinací výbav nebo i jednotlivých modelů,” říká výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.

Například liberecký výrobce klimatizací do automobilu Denso přemýšlí nad tím, že zavede kratší pracovní týden pro část svých zaměstnanců. Zhruba 300 pracovníků by tak sice mělo více volného času a méně práce, ale bohužel by to znamenalo i snížení mzdy, a to zhruba o deset procent.



„Pracujeme na této myšlence právě s ohledem na to, že vidíme, že objemy prodejů klesají a objemy prodejů velmi fluktuují. To znamená generuje to související ztráty a my chceme zejména kvalifikované lidi v podpůrných odděleních udržet tak, abychom nemuseli reagovat propouštěním,“ řekl v minulém týdnu ředitel podniku Denso Manufacturing Czech Jiří Heteš. Kratší pracovní úvazek by se podle něj neměl zatím týkat pracovníků přímo ve výrobě.

„Odvolávky přicházejí často na poslední chvíli a na to samozřejmě každá firma musí umět velmi flexibilně reagovat – především pro plánování směn, počty zaměstnanců je to velmi problematické. Může tak dojít i k omezení směn či zkrácení pracovního týdne. Prakticky všechny firmy dnes pracují v režimu krizového řízení a v kombinaci s loňským velmi náročným covidovým rokem je to tak dlouhé a vyčerpávající,” vysvětluje Petzl.

Kvůli nedostatku čipů momentálně dělají odstávky či personální opatření skoro všechny světové automobilky. Například Škoda Auto od 27. září odstaví na týden všechny tři své závody v Česku.

Automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic v Kolíně v úterý po odstávce obnovila výrobu. Zaměstnanci se vrátili do plného třísměnného systému. Odstávka trvala s týdenní přestávkou od 15. srpna, předtím byli zaměstnanci na celozávodní dovolené.

Podle předsedy škodováckých odborů Jaroslava Povšíka jsou v rámci koncernu Volkswagen odstávky v podstatě všude po celém světě. Částečně jsou podle něj preferovány jen některé vysokomaržové společnosti jako Porsche a Audi.

Zaměstnanci se obrací na odbory

Výroba osobních aut v Česku v červenci a srpnu kvůli nedostatku čipů meziročně klesla o 39 procent na 112 481 vozů. Za osm měsíců automobilky vyrobily 775 496 aut, což je o 12,6 procenta více než loni, ale proti předkrizovému roku 2019 to znamená ztrátu 17,7 procenta.



Ztrácí samozřejmě ale i právě dodavatelské firmy. „My v současné době každý měsíc ztrácíme v řádu jednotek milionů mzdové náklady, které jsou spojené s odstávkami,“ uvádí ředitel Densa Heteš.

Liberecké Denso však není jedinou firmou, která zkracuje pracovní týden či zavádí jiná opatření a zaměstnanci se tak často začínají obracet na odborářské asociace. „Zaměstnavatel ale musí s každým svým pracovníkem situaci řešit individuálně a mnoho lidí na to prostě nebude chtít přistoupit. Už teď nás kontaktovali někteří lidé třeba s tím, že platí hypotéku a tohle jim způsobí potíže,” říká Milan Šubrt z Asociace samostatných odborů.

Podobně kritická situace však ještě může trvat velmi dlouho. „Zlepšení situace se v tuto chvíli nedá příliš odhadovat. Určitě se budeme s čipovou krizí potýkat ještě v tomto roce a minimálně v prvním čtvrtletí roku příštího. Pak by mohlo dojít k částečnému zlepšení, návrat do normálu to ale rozhodně ještě nebude,” uzavírá Petzl.