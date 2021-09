Vratné baterie: nápad na jejich pronájem do elektroaut se vrací do Škody

„Pokud by tento obchodní model někdo propracoval, byl by to velký posun. Baterie se dá navíc mnohostranně využít jako úložiště elektrické energie, například jako powerbanka ve velkém pojetí, kterou dnes v menším měřítku používáme k nabití mobilu tam, kde není dostatek elektrické energie. Hodilo by se k tomu, abychom je dokázali ve svůj prospěch recyklovat,“ vysvětlil pro týdeník Škodovácký odborář předseda podnikové rady automobilky Jaroslav Povšík.



Baterie jsou podle Povšíka plné těžko dostupných vzácných kovů a „takřka stoprocentní recyklace by vytvořila jinou dimenzi pro e-mobilitu,“ uvedl. „Kdybych chtěl pronájem baterií k něčemu připodobnit, tak například plynovou láhev k vařiči nebo ke grilu si můžeme také půjčit, bombičku do sifonu rovněž a mnohé další lahve jsou taktéž zálohované,“ dodal předseda.

Systém pronájmu baterií v elektromobilech se pokoušel před deseti lety rozvinout Renault ve spolupráci s izraelským startupem Better Place. Zákazníci si měli kupovat samotné auto, trakční baterii měli mít pouze zapůjčenou a platit za pronájem. Významnou součástí projektu ovšem bylo také technické řešení snadné výměny baterií ve vozidle. Projekt Better Place počítal s vybudováním stanic, kde se vybité akumulátory elektromobilů měnily za nabité.



Pro jejich jednoduchou výměnu muselo být uzpůsobeno také samotné vozidlo a akumulátorový balík musí mít standardizovaný formát pro jeho možné využití v různých modelech. Projekt Better Place měl startovat v Dánsku, Izraeli a Austrálii, nakonec ovšem zkrachoval.

Narazil totiž na hlavní a dodnes nevyřešený problém elektroaut – extrémní cenu baterií. Ta totiž tvoří přibližně polovinu ceny vozu. Celý systém výměnných baterií navíc vyžaduje větší počet akumulátorů než aut v provozu (ideálně dvojnásobek). Protože na výměnných stanicích musí být jejich dostatečná zásoba. To celý systém extrémně prodražuje.

Výroba ve Škodě se zastaví

Na dozorčí radě Škody se řešil také nedostatek čipů pro výrobu. „Momentálně vyhrávají asijské značky, jako Hyundai a Kia, které mají lepší přísun čipů z Asie, a dokonce dostávají i lepší čipy,“ řekl Povšík. Kvůli nedostatku čipů se v příštím týdnu zcela zastaví výroba v českých závodech Škody Auto, odstávka zde začíná již nyní, pokračovat se bude pouze na dodělávání rozpracovaných vozů, které jsou nedokončené odstavené právě kvůli chybějícím čipům. Jaký to bude mít dopad na automobilky, čtěte zde.

Problémy s nedostatkem čipů se podle odborů dají čekat až do poloviny příštího roku. „Čipy jsou riziko číslo jedna, ale není to jediný problém. Každý týden sedíme a plánujeme, respektive umazáváme směny. Není to v žádném případě jednoduchá situace,“ uvedl Povšík. Směny se budou rušit i v týdnu od 4. října.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes jeden milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.