Rozstřel: Proč je nedostatek čipů a jak je to s jejich výrobou v Česku

Malý křemíkový zázrak se stal nedílnou součástí našich životů. O to více pociťujeme současnou nedostatečnou výrobní kapacitu čipů. V pátečním Rozstřelu se podíváme nejen pod obal tohoto integrovaného obvodu, ale také zjistíme, kam se vývoj jednoho z nejvyspělejších lidských výtvorů dostal.

Na dotazy moderátora Vladimíra Vokála bude odpovídat proděkan Fakulty elektrotechnické ČVUT doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., který se tímto oborem zabývá.

Dozvíte se, co by se stalo, pokud by najednou zmizely všechny čipy na planetě, že základní surovina pro jejich výrobu hned tak nedojde a také to, kde se vyrábí nejvíce čipů a jak jsme na tom v tomto ohledu v Česku.

To a mnohem více budeme s Jiřím Jakovenkem probírat na této stránce v pátek od 11 hodin dopoledne.