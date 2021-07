Dodávky čipů stále váznou. Výhledy do budoucna jsou ale podle analytiků lepší

V jiných odvětvích ale problémy vydrží déle a jako další by nedostatek čipů mohl brzy zasáhnout výrobce chytrých telefonů.

Hlavní ekonomka finanční společnosti ING pro Čínu Iris Pangová upozornila, že tchajwanští výrobci polovodičů po narušení výroby na domácím trhu, zvláště kvůli výpadkům elektřiny a koronavirovým omezením, které zasáhly i přístavy v zemi, zvýšili výrobu v Číně. Tam předtím firmy vybudovaly velké továrny.

„Tchajwanské polovodičové společnosti přizpůsobují výrobu čipů pro auta, takže by se jejich nedostatek mohl vyřešit do několika týdnů. Problém s nedostatkem čipů u ostatní elektroniky ale přetrvává,“ dodala Pangová. Předpovídá, že dalším odvětvím, kde výrobu omezí nedostatek čipů, bude výroba chytrých telefonů. Podle ní by se dodávky některých nových modelů mohly zpozdit.

Firmy po celém světě a ve všech odvětvích už varovaly, že mají problémy se zajištěním dostatečného množství čipů pro výrobu.

Zakladatel společnosti AKHAN Semiconductor Adam Khan se domnívá, že širší krize v dodávkách čipů by mohla trvat do druhého čtvrtletí příštího roku, i když současně dodává, že tento termín je optimistický. Stejný názor má i generální ředitel start-upu na výrobu mikročipů Cerebras Systems Andrew Fieldman. Dodal, že dodavatelé uvádějí u nových čipů a komponentů dodací lhůtu 32 týdnů.

Pangová upozornila, že i takzvaní těžaři kryptoměn hledají způsoby recyklace použitých čipů. To naznačuje, že jejich nedostatek nezmizí.

Vyšší poptávce po čipech pomáhají nákupy elektroniky kvůli práci z domova a zájem o chytré telefony a další elektroniku. Silná poptávka by současně mohla podpořit investice a růst sektoru. Ředitel výzkumné společnosti VLSI Research Dan Hutcheson se domnívá, že letos by odvětví čipů mohlo vykázat růst o 21 až 25 procent.

Německé Centrum pro automobilový výzkum (CAR) odhadlo, že letos kvůli nedostatku čipů nebude vyrobeno 5,2 milionu osobních aut. Podle CAR bude automobilové odvětví s nedostatkem čipů bojovat až do roku 2023 a celkově bude výpadek výroby kvůli nedostatku čipů mezi roky 2021 a 2023 činit 8,1 milionu vozů, upozornil časopis Forbes.

Za prvních pět měsíců letošního roku se globální prodej aut zvýšil o 34 procent. V druhé polovině roku ale právě kvůli problémům s čipy výrazně zpomalil. Za celý rok by tak prodej aut mohl vykázat růst o 9,3 procenta na 74,8 milionu vozidel, dodal CAR. Zpět na rekordní úroveň z roku 2018, kdy se prodalo 84,4 milionu aut, by se měl trh vrátit až v roce 2025.