Silikonové Sasko vítá další firmu. Bosch tam postavil továrnu na čipy za miliardy

Do nového provozu investovala firma Bosch asi 1,2 miliardy dolarů, což je v přepočtu zhruba 25 miliard korun. S výstavbou vypomohla formou dotací i německá vláda a Evropská unie. Pro technologickou společnost Bosch jde o největší investici v historii. Informoval o tom portál DW.

V drážďanské továrně na polovodiče se mají vyrábět hlavně mikročipy pro osobní vozy. Nový závod má odlehčit i provozu společnosti Robert Bosch v Reutlingenu nedaleko Stuttgartu. Podle plánů zde bude pracovat až 700 lidí.

„Brzy budou z oblasti německého Saska pocházet čipy pro mobilitu budoucnosti i větší bezpečnost silničního provozu. Nový závod máme v plánu v plném provozu otevřít ještě letos,“ okomentoval investici člen představenstva společnosti Robert Bosch GmbH Harald Kröger.

Sasko je v rámci Evropy jednou z mála oblasti, která dokáže v technologické rovině konkurovat americkému Silicon Valley, kde působí kolosy jako Apple, Facebook nebo Google. V okolí Saska je v současné době registrováno více než 300 firem, které v odvětví mikroelektroniky působí.

Patří mezi ně třeba výrobce čipů Globalfoundries či mikroelektronická společnost Infineon. Brzy se však k několika stovkám firem může přidat i společnost Intel, která o investici v německé Sasku rovněž uvažuje. Podle firem jde o lokalitu s velkým potenciálem kvalifikovaných pracovních sil, které v rámci celé Evropské unie může konkurovat už jen zřejmě francouzské Grenoble.

„Patříme k největším lokalitám v rámci celé Evropy, kde se polovodiče vyrábí. Tato skutečnost a vysoká koncentrace technologických firem na jednom místě nám poskytuje významnou konkurenční výhodu oproti jiným oblastem,“ řekl pro portál DW generální ředitel asociace Silicon Saxony Frank Bösenberg.

Do karet však saskému křemíkovému údolí hovoří i ambiciózní plány, které Evropská komise představila v průběhu letošního března. Do deseti let chce, aby Evropská unie stála alespoň za pětinou světové produkce polovodičů. Tímto krokem chce snížit vysokou závislost na ostatních státech a zajistit technologickou suverenitu celé Unie.