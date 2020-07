Vysočina má víc nakažených, nové případy hlásí Bosch a Alzheimercentrum

Devět nakažených má aktuálně jihlavské Alzheimercentrum, kde testy potvrdily onemocnění covidem-19 u pěti klientů a čtyř zaměstnanců. Podle mluvčí centra Martiny Svobodové se první nákaza potvrdila během pobytu klientky v nemocnici.

„Teď čeká zařízení plošné testování, kterým projde všech sto padesát jeho obyvatel včetně zaměstnanců ,“ řekl Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice v Jihlavě.

V centru, které se specializuje na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, jsou pochopitelně zakázány návštěvy. „K tomu jsme ale sáhli hned po prvních případech v kraji. A nepřijímáme ani nové klienty,“ dodala Svobodová.

Do karantény museli i kolegové

Velká část pozitivních souvisí v posledních dnech na Vysočině podle hygieniků s jihlavskou firmou zabývající se výrobou autodílů Bosch Diesel Jihlava. Ta patří mezi největší zaměstnavatele v kraji. V Jihlavě zaměstnává okolo čtyř tisíc lidí.

„Problém je v tomto případě v tom, že se do firmy sjíždějí zaměstnanci z celého kraje. Případy se pak rozptýlí, o to je to komplikovanější v dohledávání kontaktů,“ poznamenal Kos.

Samotná firma Bosch Diesel registrovala ke středečnímu večeru deset zaměstnanců s pozitivním testem na koronavirus.

„Jsou v karanténě, jejich zdravotní stav je dobrý. Do karantény byli z rozhodnutí zaměstnavatele preventivně odesláni také kolegové, kteří s těmito pracovníky přišli do bezprostředního kontaktu,“ uvedl mluvčí Mojmír Kolář.

Dopady na výrobu podle něj výskyt onemocnění covid-19 neměl. „Vzhledem ke zvýšenému výskytu nemoci v Kraji Vysočina zavedla firma opětovně již od 14. července řadu preventivních opatření, jako například nošení roušek v areálu celého závodu či dodržování doporučovaného odstupu ve vnitřních i vnějších prostorách firmy,“ popsal Kolář.

Podle hygieniků se případy objevily jak v administrativní části firmy, tak i přímo ve výrobě.

Propracovaný plán

Aktuálně ve firmě probíhá šetření a testování lidí, se kterými přišli pozitivní do kontaktu. „Vytipovali jsme jejich nejbližší kontakty a tito lidé jsou v karanténě. Je to do padesáti osob,“ uvedla krajská epidemioložka Alena Dvořáková.

Podle Jiřího Kose jsou zatím opatření dostatečná. „Bosch má propracovaný a podrobný plán opatření. Dělají si i své vlastní testování. To nám pomáhá selektovat rizikové případy,“ poznamenal.

Jak dodal, pokud by se počet případů zvyšoval, mohla by firma pro administrativní zaměstnance zavést systém práce z domova. „Ve výrobě by pak mohli kupříkladu najet na směnný provoz, ve kterém se jednotlivé skupiny zaměstnanců nebudou potkávat,“ uvedl.

K opatření souvisejícím s šířením koronaviru znovu sáhli například také ve žďárské firmě TOKOZ, která má zhruba čtyři stovky zaměstnanců. Vyrábí se zde hlavně visací zámky a zamykací technika, kování a komponenty pro automobilový průmysl.

„Od 16. července jsme opět zavedli nošení roušek. Lidem také při vstupu do firmy měříme teplotu a samozřejmostí je používání desinfekce a udržování rozestupů. Nařízení ohledně zakrytí nosu a úst ale není úplně striktní, nevyžadujeme je například po zaměstnancích, co pracují v horkých provozech,“ uvedl generální ředitel Vladimír Chládek.

„K opatření nás vedlo více důvodů. Blízcí některých našich pracovníků se například ocitli v karanténě, nebo se koronavirus objevil v obcích, v nichž zaměstnanci bydlí. Opatření platí zatím do konce července, pak uvidíme, jaká bude aktuální situace,“ dodal.

Krajští hygienici zaznamenali v posledních dnech i dva případy onemocnění koronavirem u cizinců. Jednat se mělo o dva Ukrajince, kteří se nechali sami vyšetřit.

Od minulého týdne platí z nařízení hygieniků na Jihlavsku opětovně povinnost nošení roušek v městské hromadné dopravě, obchodech, zdravotnických zařízeních i dodržování rozestupů. V kraji Vysočina je aktuálně 71 případů covidu-19.