Automobilkám stále chybí čipy, teď hrozí i nedostatek pneumatik

Odstávky a analogové přístrojovky Aktuálně oznámil částečnou odstávku výroby kvůli nedostatku čipů Daimler v Německu a Volkswagen na Slovensku. V továrně v Bratislavě se montuje devět modelů včetně vozů Škoda Karoq a elektrických vozidel Škoda Citigo. Podle předsedy představenstva společnosti Volkswagen Slovakia Olivera Grünberga je situace na trhu polovodičových součástek velmi kritická, a to nejen v oblasti univerzálních čipů, ale i takových čipů, jaké se používají jen ve vozech skupiny Volkswagen. Velký podíl elektronických součástek mají hlavně sportovně-užitková vozidla (SUV), která loni tvořila tři čtvrtiny produkce bratislavské továrny Volkswagenu. Daimler oznámil, že dočasně zastaví provoz ve dvou závodech v Německu ve městech Brémy a Rastatt a zkrátí v nich pracovní dobu 18 500 zaměstnanců. Zástupci obou firem zdůrazňují, že situace se neustále proměňuje, a tak nelze předpovědět dopad a další vývoj. Pozastavení výroby kvůli stejné lapálii oznámil od pondělka také britský výrobce automobilů Jaguar Land Rover ve dvou domácích závodech ve městě Halewood a u obce Castle Bromwich, kde pracuje dohromady zhruba 5900 lidí, z toho 4000 v prvním z nich.

Automobilová skupina Stellantis nově oznámila, že kvůli nedostatku čipů bude do vozů Peugeot 308 místo digitálních tachometrů montovat tachometry analogové. „Je to šikovný způsob jak obejít reálnou výrobní překážku, dokud krize kolem čipů neskončí, uvedl mluvčí společnosti. Analogové tachometry by se měly ve vozech Peugeot 308 začít objevovat do konce května. Podle francouzského zpravodajského kanálu LCI automobilka zvažuje, že na vozy s analogovými tachometry poskytne slevu 400 eur (zhruba 10 000 Kč). Výroba současné verze modelu Peugeot 308 by měla na podzim postupně skončit. Nová generace vozu, která se bude vyrábět v jiném závodě, by se už měla vrátit k digitálním tachometrům, poznamenal Reuters.