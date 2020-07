Jednatel Bosche: Propouštění se chceme vyhnout, udržíme co nejvíc míst

V rozhovoru pro MF DNES jste zpětně hodnotil krizi z roku 2008 jako nejzajímavější období vašeho působení ve firmě. Je letošní rok ovlivněný koronavirem tehdejší situaci podobný?

Částečně ano. Nečekané a dramatické snížení zakázek, další nejistý vývoj na trhu automobilů, to je vlastně hodně podobné. Jiné jsou ale důvody současného stavu a celospolečenský rozsah. Pandemie nás všechny zasáhla i v soukromém životě, změnila na nějakou dobu naše potřeby, sociální kontakty a styl života. Zároveň se hůře odhaduje, jaký bude další vývoj. Jiné je ale to, že nyní stát reagoval rychleji a pomohl společnostem v problémech způsobených koronavirem podporou na udržení zaměstnanosti. Pokud se ptáte na to, jak to vnímám já osobně, tak odpovím, že jedna krize by mi, myslím, jako životní zkušenost stačila.

Jak velké komplikace vám krize způsobila ve výrobě? Z velké části se soustředíte na automobilový průmysl.

V České republice máme celkem 8 400 zaměstnanců a z toho jich 90 procent pracuje ve výrobních závodech v Jihlavě a Českých Budějovicích a v odděleních vývoje pro automobilový průmysl. Ten prožíval složité období již před pandemií a ta situaci ještě více zkomplikovala. Neměli jsme za celou dobu úplně zavřené výroby, ale hlavně v dubnu byl počet zakázek minimální.

Musela firma Robert Bosch v Česku propouštět?

Chceme se tomu samozřejmě v co největší míře vyhnout. Využíváme všechny dostupné nástroje, které nám umožňují flexibilitu při zachování pracovních míst. V první fázi jsme uvítali podporu ze strany státu, nyní jednáme s odborovými organizacemi o tom, jak udržet co nejvíce pracovních míst využíváním systému časových kont.

Milan Šlachta (51 let) Vystudoval na Českém vysokém učení technickém v Praze obor dopravní a manipulační technika a obor ekonomika a řízení strojírenského podniku. Pro Bosch pracuje v různých funkcích od roku 1994. Osm let působil v pozici obchodního ředitele a jednatele ve společnosti skupiny Bosch v Českých Budějovicích, která se zabývá výrobou automobilové techniky a jejím vývojem. V roce 2017 se stal reprezentantem Bosch Group v České republice a na Slovensku, stal se generálním ředitelem a jednatelem firem Robert Bosch odbytová v Praze a Robert Bosch v Bratislavě. Nově je také obchodní ředitel a jednatel společnosti Robert Bosch v Českých Budějovicích a jednatel společnosti Bosch Termotechnika v Praze.

Při krizi z roku 2008 došlo na částečné zkrácení pracovní doby a platů. Přistoupili jste k tomu i letos?

Se zaměstnanci se chceme na přechodnou dobu domluvit na neplaceném volnu na dva dny v měsíci. Jsou to velmi podobná opatření, jako jsme zaváděli ve výrobních závodech v roce 2008. Těmito nástroji udržíme stovky pracovních míst. Zatím to sice tak nevypadá, ale věřím, že je šance, že se konec roku opět zlepší. Opatření vždy vycházejí z potřeb jednotlivých společností. Ne všude je totiž málo zakázek. Třeba v Mikulově jsme již v květnu museli jet i o sobotách.

Pomůže podle vás současná situace trhu práce?

Obecně v některých profesích bude asi více zájemců o práci. Nemyslím si ale, že bude nyní více specialistů na nové technologie, v IT oblastech nebo vývojářů, kteří by se na trhu práce v důsledku současné situace objevili. Neočekáváme nějakou zásadní změnu situace.

Mohou události z posledních měsíců přinést i některé pozitivní dopady?

Bylo určitě dobře, že jsme si jako společnost dokázali schopnost dodržovat v kritických situacích změnu pravidel. Ukázalo se také to, že si lidé stále umí navzájem pomáhat. Těch příběhů bylo mnoho. Také jsme si uvědomili, jak pomíjivé vše je. O to důležitější je být flexibilní, mít představu, jak finančně přežiji měsíc či dva, ale mít i celkově nastavené procesy ve společnosti, aby byla schopna rychle reagovat.

Dá se říct, že některým oborům krize pomohla?

Podpořila investice do dalšího rozvoje IT technologií. Mít vzdálený přístup k výrobním datům a umět na základě nich řešit co nejvíce situací bez nutnosti fyzické obsluhy, prodávat online přes internet, komunikovat se zákazníky přes mobilní aplikace, to byla klíčová témata. Rád bych také zmínil, že Bosch rychle reagoval a uvedl vlastní rychlotest na covid-19 pod jménem Vivalytic. Zařízení zpracuje výsledky během 2,5 hodiny.

Vy jste se v lednu 2017 stal generálním manažerem pro Česko a Slovensko. Proč jste se nyní vrátil do Českých Budějovic?

Dostal jsem nabídku obě pozice sloučit, tak jsem ji přijal. Souvisí to s určitou reorganizací správních útvarů společnosti a posílením mé regionální role. Takže je to návrat, ale ne na 100 procent, nadále zůstávám zodpovědný i za regionální zastoupení v Praze a Bratislavě.

Čím se budete v Budějovicích zabývat?

Stejně jako před více než třemi lety jsem jeden ze dvou jednatelů a mám zodpovědnost za obchodní část společnosti, která zahrnuje například ekonomicko-finanční útvary, logistiku, personalistiku, IT a komunikaci. Společně s kolegou ve vedení pak řešíme strategický rozvoj závodu. Máme velice zkušený a zodpovědný tým manažerů, kvalifikované a motivované zaměstnance. A po mých prvních zkušenostech v této nelehké době i dobrou spolupráci s odborovými organizacemi.

Co pro vás návrat do jihočeské metropole znamená?

Já jsem vlastně celou dobu žil v Praze jen přes týden. Na víkendy jsem většinou jezdil domů do Českých Budějovic, takže jsem úplně nevykořenil. Budu teď asi více tady než v Praze, to je hlavní změna. Večerní procházka krásnou Prahou nebo běhání po Smíchově či pod Vyšehradem mi asi budou chybět. Jinak se toho až tak moc nezmění.

Bosch je známý tím, že posílá své zaměstnance nabírat zkušenosti do zahraničí. Potkal jste se tedy po více než třech letech mimo Budějovice se stejnými kolegy?

Přibylo mnoho nových tváří, hlavně v odděleních vývoje je plno mladých lidí, kteří jsou na začátku své kariéry. Jsem hrdý na to, že jim můžeme nabídnout zajímavou práci a moderní pracovní prostředí v nové budově. Zároveň je složení týmů více mezinárodní. Běžně potkáte kolegy z Mexika, Indie a samozřejmě z Německa. V manažerském týmu jsem většinu lidí již znal, i když v jiných pozicích.

Jak moc se závod od vašeho odchodu proměnil?

Vyrostla nová budova vývoje a parkovací dům. Ty projekty byly v době mého odchodu na papíře. Pro další rozvoj je důležité, že se podařilo dotáhnout výstavbu budovy vývoje. Je vidět i velký pokrok v digitalizaci. Více úkonů se dostalo z papíru a Excelu do moderních aplikací, které umí s daty pracovat lépe, rychleji a často online. Máme několik vlastních softwarových produktů, které se prosadily ve firmě Bosch po celém světě i u externích zákazníků. Jeden z nich je software na řízení a plánování zakázek zkušebních laboratoří Leepa. Umožňuje online monitoring a hlídání kapacit ve zkušebních a testovacích centrech Bosch po celém světě i plánování a provádění testů bez papíru.

Pojďme ještě zhodnotit uplynulý rok 2019. Jaký pro Bosch byl z pohledu čísel?

Bosch dosáhl na trhu v České republice v roce 2019 konsolidovaný obrat ve výši 20,5 miliardy korun, což znamená meziročně šestiprocentní pokles. Celkový obrat včetně exportu dosáhl 51,4 miliardy a meziročně poklesl o tři procenta. Snížení odpovídá situaci na automobilovém trhu, která byla náročná již předtím. Investice dosáhly v roce 2019 téměř 2,5 miliardy korun, a tak Bosch od roku 2015 proinvestoval v Česku již 12,5 miliardy. Počet zaměstnanců byl ke konci prosince loňského roku přibližně 8 400.

Jak jsou na tom závody v Českých Budějovicích a Jihlavě?

To jsou nadále naše největší výrobní a vývojové základny. Jihlava zaznamenala obrat 22,3 miliardy korun s 3 940 zaměstnanci, z toho jich 130 pracuje ve vývoji. V Českých Budějovicích to bylo 21,1 miliardy korun s 3 751 zaměstnanci, z toho jich již 600 pracuje ve vývojových odděleních.

Bosch se nevěnuje jen automobilovému průmyslu, ale i jiným odvětvím. Budete se teď na ně kvůli krizi zaměřovat víc?

Svět se dynamicky mění již několik let. Nové obchodní modely, konkurence, razantní technologická proměna – to jsou jen některé projevy globální hospodářské soutěže. Bosch se přizpůsobuje a chce nejenom obstát, ale být v čele. Firma prochází největší transformační změnou za svoji historii.

Co to znamená?

Z čistě strojírenského výrobce se mění na kompetentního dodavatele řešení v oblasti softwaru, IoT (internet věcí, pozn. red.) a služeb. Tato proměna začala již před pandemií. Bosch má všechny potřebné kompetence, a tak je schopen nabízet inovativní řešení pro chytrou domácnost, chytré město, propojenou mobilitu či senzorové technologie. Už v roce 2018 jsme prodali 52 milionů výrobků s možností připojení k internetu. Roste i význam využívání umělé inteligence. Od roku 2025 bude každý výrobek Bosch vybaven umělou inteligencí, nebo se bude s její pomocí tvořit a vyrábět.