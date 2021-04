Svět se potýká s nedostatkem čipů. Zdraží kvůli tomu auta i elektronika

První problémy s čipy se objevily již na začátku koronavirové pandemie, kdy v rámci opatření zavřely továrny a zpozdily se tak dodávky odběratelům. Vzhledem k tomu, že se během pandemie ale změnil životní styl mnoha domácností a je potřeba stále více elektroniky, čipů je nedostatek.



Čipy jsou momentálně potřebné v mnoha výrobních provozech. Potřebují je výrobci aut, kteří investují do vývoje nových technologií, například elektroaut, výrobci televizí, po nichž je momentálně velká poptávka, stejně jako po telefonech nebo po herních konzolích.

Problémy s nedostatkem čipů momentálně zaznamenává společnost Apple, která kvůli tomu o dva měsíce oddálila vypuštění nového iPhonu 12. Totéž nyní zažívá společnost Samsung, která zase odkládá zahájení prodeje nového telefonu, a to i přesto, že je druhým největším výrobcem čipů na světě. Kvůli nedostatku čipů musela nějaké dodávky odložit i společnost Sony. Ta se zase obává, že letos nebude schopna dodržet prodejní cíle, které si nastavila s konzolí PS5.



Problémy hlásí i automobilka Ford. Ta už momentálně zrušila směny provozu ve dvou ze svých továren a uvádí, že kvůli nedostatky čipů by mohla přijít až o 2,5 miliardy dolarů. Podobně je na tom i automobilka General Motors. Ta by mohla přijít až o dvě miliardy.

„Čipy jsou v dnešní době všechno,” řekl pro list The Guardian technologický analytik banky Mirabaud Neil Campling. „Měli jsme dostatek výrobní kapacity, která dovedla uspokojit poptávku. Změnou životního stylu lidí se ale rapidně zvýšila poptávka a výroba nestíhá. Skutečnost, že se s problémy potýká i Samsung, který ročně prodává čipy za 56 miliard, a přitom jich sám nemá dostatek, je opravdu neuvěřitelná,” dodává.

Nejvíce prodělají automobilky

Podle Camplinga na nedostatku čipů ale nejvíce prodělají automobilky, jelikož se nacházejí až na samém konci pomyslného pořadníku. Automobilové odvětví v součtu ročně objedná čipy za zhruba 37 miliard dolarů, mezi ty největší hráče na trhu pak patří Toyota a VW, kdy každá firma za ně utratí okolo 4 miliard dolarů.



„Výrobci aut na tom bude rozhodně nejhůř. Je jasné, že když firma, jako je Apple, nakoupí čipy za 56 miliard, celé odvětví automobilového průmyslu, které nakoupí za 37 miliard je proti tomu pouze drobným hráčem,” vysvětluje Campling.

Podle společnosti Microsoft problémy s nedostatkem čipů začnou ustupovat až v druhé polovině letošního roku. Může ale trvat až dva roky, než továrny zvýší produkci a zvládnou plně uspokojit současnou poptávku. U elektroniky proto může v druhé polovině letošního roku dojít ještě k dalšímu zdražení.

„Firmy bohužel v dohledné době nestihnou vyrobit více čipů a poptávka také nevypadá na to, že by měla dramaticky klesat. Proto nejspíš porostou ceny. Budou dražší auta i dražší elektronika. Rozhodně se nedá počítat s tím, že by letošní verze iPhonu měla být levnější než ta předchozí,” uzavírá Campling.