Více než polovina světových bank nemusí přežít příští recesi, varují analytici

Většina světových bank v současnosti nedosahuje dostatečných výnosů, varuje ve výroční zprávě o stavu bankovního sektoru společnost McKinsey & Company. Dokument zveřejněný tento týden uvádí, že více než dekádu po poslední ekonomické krizi se banky stále nedostaly na úroveň ziskovosti, na níž byly v roce 2007.

Téměř 60 procent z nich vykazuje rychlejší růst nákladů než výnosů, uvádí zpráva s tím, že dlouhodobější ekonomické zpomalení by mohlo jejich problémy značně zhoršit. A to zejména v případě, že by centrální banky na situaci reagovaly snižováním úrokových sazeb, což komerčním bankám ukrajuje ze zisku.

Například Evropská centrální banka ve snaze o oživení ekonomiky razí tuto politiku poslední čtyři roky. Otázkou proto zůstává, kolik prostoru pro “nakopnutí” hospodářství snížením sazby ještě instituci zbývá. Poslední možností jsou v obdobné situaci záporné sazby, což zmiňuje i zpráva analytiků z McKinsey. Ty by bankám ještě více osekaly zisk, jelikož by pak –zjednodušeně řečeno – platily klientům za to, že si u nich půjčují peníze.

Příjmy a hodnota bank padají

S nejistým výhledem do budoucna se v současnosti potýkají instituce napříč globálním bankovním sektorem. Příjmy dvanácti největších evropských a amerických investičních bank se v prvním letošním pololetím propadly na 76,8 miliardy dolarů, což je meziročně o 11 procent méně. Na základě dat analytické platformy Coalition o tom v září informovala agentura Reuters. Příjmy těchto finančních domů z obchodní a poradenské činnosti byly nejnižší od roku 2006.

Kapitálový trh už neradostnou situaci zaznamenal. Tržní hodnoty bank od začátku loňského roku v průměru poklesly o 15 až 20 procent, tvrdí zpráva společnosti McKinsey, která však žádnou konkrétní instituci nezmiňuje. Propad podle dokumentu naznačuje, že investoři očekávají prudké zpomalení růstu výnosů. Jejich tlak je obzvlášť výrazný v Evropě. Hodnota akcií evropských bank od roku 2016 každoročně klesá dvouciferným tempem, napsal deník Financial Times.

Společník firmy McKinsey Chira Barua, jenž je spoluatorem nejnovější analýzy, označil v rozhovoru pro stanici CNBC současnou situaci bank za “zlomový bod”. Barua tvrdí, že pro řadu z nich bude ekonomické zpomalení katastrofou, pokud neprovedou zásadní strukturální změny. Podle zprávy by měly finanční instituce víc investovat do nejmodernějších technologií a udržovat svou konkurenceschopnost například tím, že se budou postupně spojovat.

Nástup technologické konkurence

“Věříme, že se nacházíme v pozdní fázi ekonomického cyklu. Banky nyní musejí provádět odvážné tahy, protože nejsou v dobré kondici,” řekl agentuře Bloomberg Kausik Rajgopal, další ze společníků firmy McKinsey. “V této situaci si nikdo nemůže dovolit usnout na vavřínech,” dodal.

Fintech Označení pro obor Financial Technology (finanční technologie). Pojem zastřešuje nejrůznější formy inovací využívaných na podporu či poskytování finančních služeb.

Podobně jako v jiných odvětvích totiž i v bankovním sektoru došlo v posledním desetiletí k významnému nástupu technologické konkurence. Novými hráči na trhu jsou jak malé fintech startupy (v České republice jsou to například projekty Twisto nebo Zonky), tak giganti Apple či Google, kteří se rovněž pouštějí do finančních služeb.

Analýza McKinsey uvádí, že kvůli nastupující konkurenci mnohé z tradičních bank riskují, že se stanou “historií”. Technologické firmy se svými uživatelsky přívětivými produkty totiž výrazně mění chování spotřebitelů, s čímž banky pouze obtížně drží krok. Ze svých rozpočtů pro informační technologie totiž do inovací investují v průměru 35 procent, zatímco u hráčů z oblasti tento podíl mnohdy přesahuje 70 procent.

Ve snaze zůstat na výsluní tak mnohé finanční domy v současnosti uzavírají s fintech projekty nejrůznější formy spolupráce. Na tato partnerství si banky podle Kausika Rajgopala budou muset postupně zvyknout.