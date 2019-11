Příští recese zasáhne Evropu tvrději než finanční krize, varují analytici

Podíl firem, které agentura Moody’s hodnotí ratingem B3 (vysoce spekulativní), se za poslední tři roky v Evropě zdvojnásobil. Hodnocení tohoto stupně znamená, že agentura považuje investice do těchto společností za značně rizikové.

Větší podíl problematických firem znamená, že během příštího ekonomického poklesu dojde v Evropě k úpadku mnoha společností. Problémů s neschopností splácet dluhy bude výrazně více než během poslední krize, informoval s odkazem na prohlášení agentury deník The Daily Telegraph.

K současné situaci podle listu přispělo desetiletí rekordně nízkých úrokových sazeb, dluhy mnoha firem díky „levným“ penězům vyrostly do astronomických výšek.

Mezinárodní měnový fond (MMF) v říjnu varoval, že kdyby dnes udeřila stejná krize jako v roce 2008, až 19 bilionů dolarů (téměř 440 bilionů Kč) korporátních dluhů, které by firmy nedokázaly splácet, by představovalo obrovské riziko. Podle MMF to znamená, že dluhy nadělaly firmy, jejichž výdělky by nepokryly úroky těchto úvěrů.

Celosvětový podíl společností s vysoce spekulativním ratingem B2 či B3 je podle Moody’s na úrovni 50 procent, přičemž během finanční krize jich bylo 25 procent. V Evropě zůstává tento podíl stále nižší než ve Spojených státech.

V říjnové zprávě o globální finanční stabilitě představitelé MMF uvedli, že nárůst počtu firem, které se pouštějí do finančních rizik, obvykle předchází ekonomickému zpomalení.