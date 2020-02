Filmoví padouši mají smůlu. Výrobky Apple smí používat jen kladní hrdinové

„Nevím, jestli bych to měl říci, ale je to velmi zajímavé. Společnost Apple zakazuje zločincům a darebákům ve filmech, aby používali iPhone,“ sdělil Johnson. Jinými slovy, iPhony patří pouze do rukou hrdinů a „správňáků“. Johnson se o zásadách společnosti Apple zmínil, když diskutoval o scéně ze svého posledního filmu „Na nože“, ve kterém si zahrál i Daniel Craig, píše britský deník The Times.

V jedné klíčové scéně se sejdou všechny hlavní postavy filmu, včetně Ransoma Drysdala, kterého si zahrál Chris Evans. Na obrazovce je vidět, že několik postav, včetně Jamie Lee Curtisové, která hraje Lindu Dysdaleovou, drží iPhone. Jedinou osobou bez produktu značky Apple je Ransom, který ve filmu ztělesňuje zlého a nedůvěryhodné padoucha.

Společnost Apple prozatím na žádost o komentář neodpověděla. Svými přísnými pravidly ohledně používání, zobrazování a fotografování zařízení je však všeobecně známá. Johnsonova slova společnost koneckonců potvrzuje Apple i ve svých směrnicích, ve kterých uvádí, že by jeho produkty měly být zobrazovány pouze v nejlepším světle. Podle serveru MacRumorous se směrnice týkají telefonů Apple, počítačů i dalších zařízení s logem společnosti.

Snadná identifikace filmových padouchů

Ve svém článku před rokem 2002 na to poukázal i server Wired. Ten si všiml, že všichni dobří kluci v akčním seriálu „24 hodin“ používají Mac, zatímco všichni darebáci počítač s Windows.



Navzdory přísným pravidlům si Apple dokázal udržet svoji pozici jedničky na trhu s bohatou expozicí na velkých i malých obrazovkách. Společnost Concave v roce 2018 označila Apple za nejlepší značku ve filmech. V druhé sérii populárního seriálu Sedmilhářky se produkty Apple zobrazovaly přes 13 minut vysílacího času. V sérii byly vidět značkové telefony, notebooky, tablety, počítače i chytré hodinky.

Apple v tom rozhodně není sám. Jak uvádí britský deník The Guardian, není na tom nic neobvyklého, že značky regulují to, se kterými filmovými postavami chtějí být spojeny. „Všechny značky mají ustanovení o tom, jak chtějí být použity a vidět na obrazovce. Je běžné, že některé značky nechtějí být spojeny se zlým chlápkem, nebo že alkoholové značky nebo výrobci automobilů nechtějí být spojeni s opilými postavami nebo autonehodami,“ vysvětlil Darryl Collis z Seesaw Media.

V roce 2008 lámal žebříčky film Milionář z chatrče. Coca-Cola a Mercedes nechtěli mít s příběhem o chudém chlapci ze slumů nic společného. Mercedes nechtěl, aby jeho značka byla spojována s chudobou. Když se však ve druhé části filmu automobil objevil u luxusní vily, nebyla značka proti. Scéna se zločineckým gangem, který popíjí ledovou Coca-Colu, musela být upravena. „Štítky na lahvích s Coca-Colou jsme v den natáčení museli zamalovat,“ prozradil v rozhovoru režisér Danny Boyle.