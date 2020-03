Technologičtí giganti přesouvají výrobu z Číny. Nejen kvůli koronaviru

V hledáčku technologických firem jsou země jako Vietnam a Thajsko. Společnost Google uvedla, že je připravená zahájit výrobu svého nejnovějšího levného smartphonu Pixel A4 se svými partnery v severním Vietnamu. Google tam plánuje vyrobit i svůj vlajkový model příští generace Pixel 5, který by měl na trh dorazit v druhé polovině roku 2020,“ uvedl server Nikkei Asian Review.

Google i Microsoft se v rámci své strategie snaží agresivně proniknout na trh se spotřebitelským hardwarem. Jejich cílem je pojistit si uživatelé tím, že je přimějí využívat jejich ekosystém softwarových a cloudových služeb. Společnosti doufají, že jim to poskytne výhodu v oblasti budoucích technologiích, které využívají umělou inteligenci.

Google se obrátil na svého dlouholetého výrobního partnera, aby mu pomohl připravit výrobní linky v Thajsku pro produkty související s inteligentním domovem, včetně inteligentních asistentů, jako je Nest Mini. První produkty by se měly dostat na trh do konce letošního června.

Společnost Microsoft, která na trh s počítačovým hardwarem vstoupila v roce 2012, chce v severním Vietnamu začít vyrábět svou řadu Surface, včetně notebooku a stolních počítačů. Nejdříve však v druhém čtvrtletí letošního roku. „Objem výroby ve Vietnamu by byl zpočátku malý, ale časem by vzrostl,“ řekl Nikkei vedoucí dodavatelského řetězce.

Koronavirus posílil odhodlání

Čína je zemí, ve které dosud vznikalo nejvíce produktů. Dá se říct, že tam vyrobili všechny chytré telefony od Google a počítače sestavené společností Microsoft. Kvůli obchodní válce mezi USA a Čínou ale mnohá průmyslová odvětví přehodnotila všechna rizika, která výroba v Číně přináší. Koronavirus byl už jen poslední kapkou, píše CNBC.

„Neočekávané propuknutí epidemie koronaviru bude určitě tlačit výrobce elektroniky, aby hledali další výrobní kapacity mimo jejich nákladově nejefektivnější výrobní základnu v Číně,“ domnívá se vedoucí dodavatelského řetězce Microsoftu.

Odborníci jsou přesvědčení, že ve srovnání s hardwarově zaměřenými technologickými značkami, jako jsou Apple, HP a Dell, jsou internetové společnosti, jako Google a Microsoft, mnohem flexibilnější, co se týče přesunu výroby z Číny. Podle zdrojů z oboru společnosti pokračovaly v plánech na přesun výroby z Číny i poté, co Washington a Peking došli k první fázi obchodní dohody. Koronavirus jen posílil jejich odhodlání.

Google v únoru dokonce požádal své dodavatele, aby vyhodnotili dopady proveditelnosti a nákladů na odinstalování některých výrobních zařízení a jejich odeslání z Číny do Vietnamu pozemní, námořní nebo leteckou dopravou. Microsoft svůj výrobní plán ve Vietnamu kvůli koronaviru také odstartoval dříve, než původně zamýšlel.

Diverzifikace výroby je pro Google a Microsoft mnohem jednodušší než pro hardwarově zaměřené firmy, jako je Apple. Pro porovnání, Apple ročně prodá téměř 200 milionů smartphonů, zatímco Google v roce 2019 prodal pouze 7 milionů kusů. Microsoft loni prodal globálně pouze 6 milionů kusů počítačových sestav Surface.

Úsilí o přesun výroby z Číny Google zahájil už v loňském roce. Požádal jednoho ze svých partnerů, aby přeměnil starou továrnu Nokia v severní vietnamské provincii Bac Ninh tak, aby zvládla výrobu telefonů Pixel.

Americká společnost schválila i další továrnu v severní vietnamské provincii Vinh Phuc. Ve spolupráci s několika partnery Google minulý rok přesunul výrobu serverů datových center do Tchaj-wanu a koncem loňského roku začal vyrábět další menší inteligentní domácí zařízení ve Vietnamu.

Podle technologického analytika výzkumné společnosti IDC Joeye Yena je to krok správným směrem. „I když se bude konečná montáž uskutečňovat mimo Čínu, stále se tam budou některé komponenty vyrábět,“ upozornil Yen.

Ztížené podmínky

Vietnamská vláda na začátku února dočasně zakázala vstup čínským státním příslušníkům a cizincům, kteří navštívili Čínu za posledních 14 dní, aby zabránila šíření viru. Hanoj ​​také zastavil osobní lety do a z Číny a zastavil železniční dopravu mezi oběma zeměmi, což by pro technologické společnosti znamenalo další výzvy během přepravy součástek do jihovýchodní Asie.

Největší výrobce smartphonů na světě, společnost Samsung Electronics, provozuje dodavatelský řetězec smartphonů v severním Vietnamu po celá léta. Stále se spoléhá na některé komponenty vyrobené v Číně. Jihokorejská společnost dokonce plánovala letět s elektronickými součástkami pro své chytré telefony z Číny do Vietnamu po dočasném uzavření hraničních přechodů obou zemí, aby se zabránilo šíření viru.