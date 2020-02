Google údajně sledoval děti přes vzdělávací software, čelí za to žalobě

Americká společnost Google nabízí školám v Novém Mexiku výhodný nákup takzvaných chromebooků, malých přenosných počítačů určených především pro studenty. S nimi rovnou dodává i softwarový balíček G Suite for Education, který obsahuje například e-mailovou schránku, kalendář či textový editor.



Školy, které chromebooky dávají studentům, služby z balíčku často hojně využívají – například ke komunikaci učitelů s žáky nebo pro plánování rozvrhu. Podle asistenta generálního prokurátora státu Nové Mexiko Briana McMatha má však software i další využití. Google prý jeho prostřednictvím žáky nelegálně sleduje.



Podle amerických zákonů je totiž ke sběru dat osob mladších 13 let potřeba souhlas rodičů. Ten však podle McMatha Google nemá a porušuje tedy zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (Children’s Online Privacy Protection Act), informuje agentura Reuters.



Souhlas máme, tvrdí firma

Mezi sbírané informace podle asistenta prokurátora patří nejen historie prohlížení na internetu nebo YouTube, ale také přesná poloha zařízení, hesla či nahrané dokumenty. Zároveň ale tvrdí, že nejsou důkazy o tom, že by firma tato data nějak zneužila. I když komerční využití je podle něho pravděpodobné.



Google se proti obvinění brání. Tvrdí, že je fakticky nesprávné. Školy totiž při nákupu chromebooků (a tím i softwarového balíčku) souhlasí také s tím, že od rodičů uživatelů získají veškeré potřebné souhlasy. I ty potřebné ke sběru dat.



Není to poprvé, co Nové Mexiko Google za podobný prohřešek žaluje. Již v roce 2018 tamní generální prokurátor firmu společně s Twitterem a dalšími obvinil z toho, že sbírá data uživatelů pod 13 let prostřednictvím mobilních aplikací. Soud však prozatím nedospěl ke konci.



Loni v září pak Google musel za sběr dat dětí zaplatit Federální obchodní komisi (FTC) 170 milionů dolarů. Ten v tomto případě probíhal přes YouTube.