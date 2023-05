Boule v rozkroku. V dámských plavkách pózuje muž, lidé hrozí Adidasu bojkotem

„Se společnou ambicí podporovat svobodu projevu bez předsudků ve všech oblastech sportu a kultury bere nová řada oblečení a obuvi Adidas v potaz jak životní styl, tak i výkonnost. To se odráží v rozmanité řadě modelů, které oživují ducha této kolekce,“ stojí v tiskové zprávě.

Do zmiňované nové kolekce „Let Love Be Your Legacy“ přispěl i jihoafrický návrhář Rich Mnisi. Navrhl jednodílné barevné plavky. Své návrhy popsal jako „symbol sebepřijetí a prosazování LGBTQ+“.

Do jeho modelů dámských plavek se totiž pro focení oblékli lidé z řad LBGTQ+. Na sociálních sítích ale reklama vyvolala spíše negativní ohlasy. Riley Gainesová, otevřená kritička transgender sportovců v ženských sportovních soutěžích, byla právě jedním z hlasů, které se k nové kampani vyjádřily negativně.

I dont understand why companies are voluntarily doing this to themselves. They could have at least said the suit is "unisex", but they didn't because its about erasing women. Ever wondered why we hardly see this go the other way?



Women's swimsuits arent accessorized with a bulge https://t.co/ysHK8e5H9l