Maďarská Coca-Cola uvedla reklamu se stejnopohlavními páry. Politici zuří

Proti reklamní kampani vystoupilo několik předních politiků vládnoucí maďarské strany Fidesz, která je známá také jako Maďarská občanská unie, stejně tak jako maďarská konzervativní média. Společně vyzývají k bojkotu produktů od Coca-Coly nebo přinejmenším k zákazu reklamní kampaně společnosti s názvem „Love si Love“.

Společnost Coca-Cola si to nechce nechat líbit a za svou reklamní kampaní si stojí. „Usilujeme o rozmanitost, začlenění a rovnost jak v podnikání, tak podporujeme tato práva také ve společnosti. Jako dlouhodobí zastánci komunity LGBTQI věříme, že každý má právo milovat osobu, kterou si vybere. Kampaň, která v současné době probíhá v Maďarsku, tyto hodnoty odráží,“ prohlásil tiskový mluvčí společnosti Coca-Cola. Napsala o tom stanice CNN.

Coca-Cola zahájila kampaň s názvem „Love is Love“ v Maďarsku několik dní před progresivním festivalem Sziget, který má začít tento týden v Budapešti a jehož je jedním z partnerů. Plakáty obsahují hesla jako „Zero Sugar, Zero Prejudice“. Festival Sziget je každoroční týdenní událost, která přitahuje vysoce kvalitní hudebníky a propaguje prostředí, kde nikdo nemůže být diskriminován nebo urážen kvůli barvě pleti, náboženství nebo sexuální identitě.

Podle několika zpráv v místních médií lze reklamy vidět na vlakových stáncích i jinde v hlavním městě země. Coca-Cola také o víkendu sdílela obrázky reklam na své maďarské facebookové stránce. „Billboardy se opravdu snaží předávat určité poselství,“ sdělila Coca-Cola agentuře Bloomberg.

Maďaři práva homosexuálů podporují

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že práva homosexuálů podporuje stále rostoucí počet Maďarů. Průzkum z roku 2017 provedený Mezinárodní asociací lesbiček, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (ILGA) zjistil, že více než 60 procent obyvatel země věří, že by měla být všem přiznána stejná práva, bez ohledu na sexuální orientaci.

Člen parlamentu István Boldog s tím ale nesouhlasí a vyzval k bojkotu produktů Coca-Cola, dokud nebudou reklamy odstraněny. Internetová petice požadující bojkot a zakázání reklamy dosáhla zhruba poloviny svého cíle, který byl stanoven na 50 tisíc podpisů.

„Až dosud velké společnosti v Maďarsku neinzerovaly s tak otevřeně homosexuálním obsahem. Je to test! Pokud to maďarská společnost přijme, podobných kroků bude nadále přibývat. Plakáty, reklamy, filmy, produkty... Jak budeme nadále klesat, bude stále obtížnější to zastavit,“ uvádí se v přeložené verzi petice.

Země v současné době legalizuje svazky párů stejného pohlaví, ale strana Fidesz, stejně tak jako maďarský premiér Viktor Orbán, jsou proti legalizaci manželství osob stejného pohlaví.

Zatímco Fidesz a jeho spojenci se stále častěji uchylují ke konzervativní a občas homofobní rétorice, maďarské úřady si ve srovnání s jinými zeměmi v regionu, například Polskem, zachovaly určitou toleranci. Například polský vůdce vládní strany Jaroslaw Kaczynski, klíčový Orbánův, označil pokrok práv homosexuálů za závažné nebezpečí pro polské rodiny.

Nedávná zpráva ILGA rovněž vyzvala maďarské zákonodárce, aby udělali více pro prevenci diskriminace maďarské komunity LGBTQI. Budapešť, hlavní město Maďarska, často pořádá akce propagující práva gayů, včetně každoroční přehlídky Gay Pride.