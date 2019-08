Kůrovcový byznys: vydělat na něm může každý, stačí mít aspoň 50 tisíc

Náklady na likvidaci kůrovce šplhají do miliard ročně. Kvůli napadení kůrovcem bylo loni podle údajů Českého statistického úřadu vytěženo 25,69 milionu metrů krychlových dříví. Z toho největší vlastník – Lesy ČR – pokácel 10,73 milionu metrů krychlových, tedy necelých 42 procent.

Letos to bude zřejmě o něco méně. „Lesy České republiky za prvních sedm letošních měsíců vytěžily čtyři miliony metrů krychlových kůrovcového dříví. Ve zbývající části roku počítáme přibližně se stejným množstvím,“ uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. „Letošní náklady Lesů ČR na těžbu a obnovu lesa odhadujeme na 700 milionů korun,“ doplnila.

Tam, kde jeden utrácí, druhý vydělává. Vlastníci lesů si na likvidaci kůrovcové kalamity totiž najímají lesnické firmy, pro které je sanace postižených lesů byznys. „Jedná se o desítky firem a smluv, které jsme vybrali na základě veřejných soutěží,“ uvedla za Lesy ČR jejich mluvčí. Část dříví také bylo prodáno v rámci takzvané aukce nastojato. To si pak těží kupující na své náklady.



Firma Wood Union, která je subdodavatelem jednoho z vítězů tendrů, má tolik zakázek, že vydává už druhou emisi dluhopisů. Získané peníze použije na nákup strojů na zpracování dřeva a na aukce dřeva. „Zakázka, na které pracujeme, je vyhraná a uzavřená na 3,5 roku a náš objemový cíl – minimální závazek – je 4 000 kubíků měsíčně,“ upřesňuje její šéf Jaroslav Dvořák.

Než se rozhodl pro dluhopisové financování, první volbou byla banka. „Máme však malou historii, a tak jediné, co mi nabídli, byl kontokorent s úrokem 18 procent ročně, ještě k tomu v malém objemu, asi jen 1 000 000 korun,“ informuje Dvořák. „Zkoušel jsem i leasingovky, tam zase měli problém se staršími stroji, které jsem na začátku kupoval. Oproti tomu je pro mě tedy dluhopisové financování výrazně levnější a hlavně dosáhnu na objemy a účely, které potřebuji,“ dodává.

Investoři dostanou celkem šestkrát úrok, naposledy v polovině roku 2022. Minimální investice je přitom 50 tisíc korun, výnos osm procent ročně.

„Inzerce této emise je o 20 procent úspěšnější, než u emisí s podobnými parametry. Myslíme si, že je to díky tomu, že se pan Dvořák s investory osobně potkává, ukazuje jim přímo na místě své stroje i výsledky. Mohou si tak jeho podnikání přímo ‚osahat‘,“ konstatuje Ondřej Marek z portálu Dluhopisy.cz, kde se dají tyto cenné papíry koupit. „Navíc investoři, kteří se rozhodnou od společnosti Wood Union dluhopisy zakoupit, mají kromě ručitelského prohlášení jednatele a majitele společnosti, pana Dvořáka v zástavě stroje, které se z emise nakoupily,“ zdůraznil.

Léta kůrovcových „žní“

Byznys s napadeným dřevem jen tak neutichne. V Česku lze totiž podle mluvčí Lesů ČR kůrovcovou kalamitu očekávat i v dalších letech, a to i v případě, že bude víc pršet. Třeba společnost Wood Union investory láká na to, že má díky kůrovcové kalamitě těžební zakázky na šest až deset let dopředu.

Kácení je přitom podle Evy Jouklové jedinou cestou, jak zabránit rozšiřování kůrovcové kalamity. „Včasné nalezení kůrovcem napadených stromů, těžba, asanace a odvoz dříví z lesa je jediný způsob, jak zabránit dalšímu šíření kůrovce,“ tvrdí. „Pokud se strom nepokácí a nezasanuje se, kůrovec se šíří geometrickou řadou. Hubí pak nejen smrky, ale i borovice a modříny všech věkových kategorií. Tomu je třeba zabránit,“ doplnila mluvčí Lesů ČR.