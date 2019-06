Kůrovec může letos napadnout polovinu lesů v Česku, varuje Brabec

Ministr to řekl na setkání se středočeskými starosty. Lesníci podle něj nyní čelí největší kůrovcové kalamitě v historii českých zemí.

Brabec upozornil na proměnu skladby českých lesů. Připomněl, že před nástupem císařovny Marie Terezie bylo v lesích 11 procent smrků, nyní je to podle něj v ČR 60 a na Vysočině 70 procent.

„Situace je opravdu vážná, ale je to zároveň výzva, abychom se podívali na to, jak by lesy měly vypadat v budoucnu,“ uvedl ministr. Předchozí generace podle něj takovou možnost neměly 300 let, současníci stojí na prahu zcela nové tvářnosti české krajiny.

Kůrovec podle Brabce nalétává do středních Čech z Vysočiny, která je napadena z 80 procent. Špatná situace je také v Beskydech a Jeseníkách. Odborníci a lesní hospodáři se podle ministra shodují v tom, že nynější kůrovcová kalamita se nedá zastavit, ale jen zpomalit. „Nikdo jiný než zase sama příroda kůrovce nezastaví,“ míní.

Po sto letech vyschly studny

Ministr také varoval před suchem, které podle něj působí větší problémy než povodně. „Máme za sebou pět suchých let v kumulaci a v obcích vysychají studny. Tam, kde nevyschly 100, 150, 200 let, vyschly minulý a předminulý rok poprvé,“ uvedl Brabec.

Poukázal na to, že latentní suché oblasti jsou i ve středních Čechách, a to na Rakovnicku a v Polabí. Stát chce situaci zlepšit mimo jiné stavbou nových přehrad, jedná o 49 možných lokalitách s obcemi. „Snažíme se zachytit vodu v krajině za jakoukoliv cenu, protože jsme za posledních 80 let odvedli vodu z jednoho milionu hektarů pozemků,“ řekl.

Zástupci obcí se na setkání zajímali i o to, jak posílit vodní zdroje. Starosta Žiliny na Kladensku Václav Hamouz (nez.) se ministra zeptal, proč nejsou dotace na využití vody z čističek pro zalévání a hašení. Brabec uvedl, že o takový dotační program nikdo nežádal, ale do budoucna by ČR touto cestou měla jít a učit se hospodařit s vodou od Izraelců.

Ministr starostům zároveň představil nové dotační programy určené na budování vodovodů a čističek. Vzhledem k tomu, že jsou již vyčerpané evropské peníze z Operačního programu Životní prostředí, rozhodlo se ministerstvo na počátku července vypsat novou výzvu z národních zdrojů za 500 milionů korun na vodovody a za dvě miliardy korun na kanalizace a čistírny odpadních vod.