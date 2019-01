Vánoční dárky v ohrožení. Německá distribuční centra Amazonu stávkují

Práci přerušili zaměstnanci center v německých městech Lipsko a Werne. V Lipsku chtějí odboráři stávkovat až do Štědrého večera, ve Werne je stávka prozatím plánována do úterního večera. Stávky by se nicméně podle odborářů mohly prodloužit a rozšířit i do dalších německých center Amazonu.



„Existuje nebezpečí, že vánoční dárky nedorazí včas,“ řekl agentuře DPA mluvčí odborového svazu Verdi.



Odborový svaz Verdi organizuje stávky v distribučních centrech Amazonu od roku 2013. Odboráři požadují, aby Amazon zvýšil mzdy v distribučních centrech v souladu s kolektivními smlouvami pro odvětví zásilkového obchodu a maloobchodu v Německu.

Firma však požadavky odborářů opakovaně odmítá, připomíná agentura Reuters.

„Opakovaně jsme poskytli Amazonu více času, aby na naše požadavky reagoval,“ uvedl zástupce odborového svazu Verdi Thomas Schneider. Označil za „provokaci“, že firma odmítá jednat.

Amazon je největším internetovým obchodem na světě. Firma provozuje distribuční centrum také v Dobrovízi u Prahy.