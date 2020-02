Reklamní společnost JCDecaux napadá stát. Může požadovat miliardu korun

Rencar a dopravní podnik Rencar podepsal smlouvu s dopravním podnikem v roce 1997. Má celkem devět dodatků a končit by měla v roce 2031.



Za běžnou reklamu v MHD platí Rencar několika způsoby. Fixní platba za pronájem činí 30 milionů plus 27 milionů za údržbu reklam, čištění skel autobusů apod. Další peníze dostává DPP v procentech – pokud Rencar utrží přes 90 milionů, platí 50 procent z tržeb nad tuto částku.

Rencar spadá ze 70 % do rodiny JCDecaux, zybtek patří DPP.



JCDecaux má i smlouvu na provozování přístřešků MHD s magistrátem. Tu minulé vedení Prahy označilo za nevýhodnou a schválilo její neprodloužení po roce 2021, kdy vyprší.