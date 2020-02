Společnost WizzAir přestane od června létat z Prahy do Londýna

WizzAir poslední let podle rezervačního systému naplánoval na 31. května. Jde o nejstarší linku, kterou Wizz Air v Praze provozuje. Na londýnské letiště Luton létá od roku 2009. Wizz Air z českého hlavního města létá ještě do Bari, Kutaisi, Kišiněva a od července začne létat do Bukurešti.



Společnost podle serveru zdopravy.cz přestala prodávat rezervace na lety od června už v minulých týdnech. „Wizz Air vždy sleduje vytíženost svých tras, aby mohl na svých nejpopulárnějších linkách nabídnout nejnižší možné ceny,“ řekla k tomu serveru minulý týden mluvčí Wizz Air Paulina Gosk. Zrušení ještě tehdy nepotvrdil.

Londýn patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším destinacím cestujících z pražského letiště. Loni tam cestovalo 1,35 milionu pasažérů. Vedle WizzAiru tam celoročně létají EasyJet, British Airways a Ryanair.