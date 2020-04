Hospody mohou zachránit lidé. Pivovary rozběhly kampaň za jejich záchranu

Kampaň Zachraň hospodu podporuje Svaz pivovarů a sladoven a jmenovitě tuzemské pivovary Plzeňský Prazdroj, Staropramen, Budějovický Budvar, Svijany, Bernard a Starobrno. Z řad ostatních firem se zatím přidala Becherovka, Edenred, Kofola a Makro.

Projekt však stojí zejména na lidech, kteří si mohou vybrat, kterou restauraci podpoří nákupem poukazu, jenž bude možné uplatnit, až restaurace otevře. „Česká hospoda je součástí naší kultury a také tradičně důležitým centrem společenského života. Byla by velká škoda, pokud by hospody a restaurace musely definitivně končit. Věříme, že se do iniciativy zapojí další pivovary, výrobci nápojů i široká veřejnost,“ říká předseda Českého svazu pivovaru a sladoven František Šámal.

V současnosti už mají z nařízení vlády restaurace téměř tři týdny zavřeno, část z nich už kvůli výpadku tržeb propouštěla. Extrémní scénáře vývoje sektoru jsou katastrofické a počítají s definitivním uzavřením až poloviny hospod, pokud restaurace nebudou moci fungovat několik měsíců. Asociace hotelů a restaurací odhaduje celoroční výpadek tržeb restauratérů na 40 procent, pokud podniky otevřou až v červnu.

V tuzemsku je přes 21 tisíc hospod. Restaurační trh přímo a v multiplikaci zaměstnává 250 tisíc lidí, loni na DPH státu podniky odvedly 45 miliard korun. Momentálně má přes 90 procent provozoven zavřeno a prodej přes okénko či rozvoz je mnohdy ztrátový.

Krok pivovarů je pochopitelný. Třebaže spotřeba piva v hospodách klesá, jsou gastronomické provozy stále jejich důležitým odbytovým kanálem. Prodej sudového piva je ziskovější než dodávky do maloobchodu. Předloni byl prodej sudového piva a piva dodávaného do maloobchodu v poměru 36:64. Dlouhodobě podíl piva na čepu klesá.

Před kritickou situací restauratérů varovala koncem března vládu také nově vzniklá Asociace restauratérů, kterou podpořily kuchařské star včetně Zdeňka Pohlreicha, Jana Punčocháře, Tomáš Karpíška nebo Radka Kašpárka.

„Bez včasné, jasně formulované záruky přímé finanční pomoci ze strany státu nebude moci většina restauratérů pokračovat v podnikání,“ napsali v otevřeném dopise kabinetu. Naznačili také, že rozvoz jídla přes specializované firmy zrovna moc restauratérům nepomáhá, protože si strhávají vysoké provize až 30 procent z ceny pokrmů.

Před několika dny vznikla podobná iniciativa zaměřená na ubytovací zařízení s názvem Zachraň hotel. Za platformou stojí tým lidí ze společnosti Mevris, kteří provozují hotelový software Better Hotel. Přihlášené hotely mohou nabídnout aktuálně nevyužité kapacity pro ubytování lékařů, zdravotníků nebo členů záchranných složek. Lidé mohou pak hotely podpořit nákupem voucherů.

Podle webových stránek se během prvních dní přihlásilo už několik desítek hotelů, které nabízejí přes tisíc lůžek po celé České republice.

Nápad podobný kampani #zachraňhospodu dostal provozní hostince U Daana ve Staňkově ulici v Brně. Rozhodl se, že jim nabídne možnost předplatit si pivo, které vypijí, až se hospody znovu otevřou. Za tři dny získal peníze na nájem a zálohy na energie na duben. Takový úspěch nečekal.

„Od státu už nic nečekáme vzhledem k tomu, jak je to zmatečné,“ řekl provozní Dan agentuře ČTK. Podle jeho názoru vláda přehodila drobné živnostníky a malé firmy přes palubu.