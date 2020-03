Majitelé brněnských restaurací začali nabízet polední menu pro školáky

Jako první přišla s myšlenkou poledního menu pro školáky Pivovarská restaurace Moravia. „Byl to nápad mého manžela,“ říká majitelka restaurace paní Šibalová. Na svých facebookových stránkách po pár hodinách začaly obědy pro školáky nabízet i další brněnské restaurace. „Za normálního stavu by se mi takové kopírování nelíbilo. Kvůli aktuální situaci to ale beru pozitivně,“ dodává Šibalová.



Pivovarská restaurace Moravia během středy vydala zhruba pětadvacet obědů. Počítá s tím, že menu pro školáky bude nabízet i v následujících dnech, kdy budou školy zavřené. O možném vyšším zisku se ale podle majitelky mluvit nedá. „Není to o tom, zda se to vyplatí, nebo ne, je to spíš o lidskosti,“ říká Šibalová.

Podobně to vidí i provozní restaurace U Čápa. „Určitě si nemyslíme, že na tom zbohatneme. Pár školáků tady dnes bylo, ale že by se počet zákazníků přes obědy třeba zdvojnásobil, to se říct nedá.“

U vstupu do podniku přibyly dezinfekční gely. Provozní mimo jiné uvádí, že už v restauraci narazil na zákazníky, kteří si přinesli svoji vlastní láhev s dezinfekcí.

V restauraci U Čápa zatím nedošlo k tomu, že by kvůli koronaviru zákazníků ubývalo, mají stále plno a nechystají se ani na snižování stavu zaměstnanců. Podnik na druhou stranu zaznamenal častější rušení rezervací. Jedním z důvodů je odvolaný veletrh elektrotechniky Amper, který se měl konat na brněnském výstavišti 17. března. Změny v rezervacích dělají i firmy, když snižují počty lidí, protože jim nepřijeli kolegové ze zahraničí.

Restaurace U Čápa patří do sítě brněnských podniků a cateringu Con Gusto. Tam spadá i Monte Bú - Restaurant a Steakhouse. „Dnes k nám přišli rodiče se školáky v řádu jednotek,” komentuje manažer podniku, jak se jim vyplatilo zavedení obědů pro děti. „Očekáváme, že se postupně o našem poledním menu pro školáky dozví více rodičů.” I zde plánují vařit pro děti po celou dobu platnosti uzavření škol.

Steakhouse dále uvádí, že v tomto případě nejde o snahu nahradit potenciálně snižující se počet zákazníků. Těch je totiž zatím stále stejně. „Z hlediska tržeb se během roku běžně střídají lepší a horší týdny, teď můžeme na rovinu říct, že jsme přibližně na průměru. Je potřeba zachovat chladnou hlavu,“ konstatuje manažer.

Méně zákazníků již pocítila další restaurace spadající pod Con Gusto, Piazza Ristorante. Ta se totiž nachází v centru Brna. Podnik je blízko kancelářských budov, ve kterých kvůli opatření firem kvůli koronaviru ubylo zaměstnanců, tím pádem i možných strávníků. Právě v Piazza Ristorante doufají, že jim polední obědy pro školáky alespoň trochu posílí tržby.

Jak se zachovat z hlediska koronaviru radí gastroprovozovnám agentura Restaurant Academy na svých webových stránkách. Například doporučuje, aby restaurace, které se rozhodnou zavřít, využili čas na rekonstrukci.