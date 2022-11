Najít kvalitní účetní je zázrak. Firmy spoléhají na reference, říká průzkum

Od devadesátých let platí, že nesprávné vykázání hospodářských výsledků je chybou jednatele firmy, případný postih tak dopadne na jeho hlavu. Jenže k výkonu povolání účetního dnes není třeba ani maturita. Stačí výuční list v jakémkoli oboru nebo prokázat praxi na úřadu práce.

„Když někdo, kdo stával u kopírky, převezme komplexní zodpovědnost za účetní oddělení, je to problém,“ tvrdí ředitelka svazu Magdalena Králová. Ta se také dlouhodobě snaží přidat této profesi punc kvality. Stávající účetní mohou zažádat o tzv. certifikaci. Na první úrovni se člověk stává certifikovaným účetním a na druhém už účetní expert. „Tito lidé se potom stávají pravou rukou jednatelů ve firmě a pomáhají jim s financemi,“ tvrdí Králová.

Účetní jako auditor?

Podle průzkumů si jednatelé uvědomují potřebu soustavného vzdělávání. Certifikovaných účetních je ale mezi všemi účetními pouze jedenáct procent. Objevují se dokonce i návrhy, zda by nemělo být podmínkou pro toto povolání ekonomické či právnické vzdělání. Nebo jestli profesi nezařadit na seznam regulovaných povolání, jako je to třeba u auditora nebo daňového poradce.

Povolání účetního není pro většinu lidi atraktivní také proto, že se většinu času musí zabývat papírováním. Z dat vyplývá, že současně je 80 procent náplně práce právě jen účetní agenda. Také pouze 1 z 5 účetních si o sobě myslí, že je respektovaný poradce. Budoucnost sektoru vidí Robert Soudný, šéf startupu wflow.com, který se Svazem podílel na výzkumu, v digitalizaci celého sektoru.

Tvrdí ale, že v sobě mají lidé zakořeněný předpoklad „co je psáno, to je dáno“ a technologie vzbuzují nedůvěru. „Severské státy jsou přitom nejméně pět let napřed. Mají automatizaci na 75 procent a přemýšlejí, jestli i to není málo,“ komentuje Soudný.

S příslušnými technologiemi se účetní zbaví repetitivní rutinní činnosti. „Automatizace znamená konec účetních jako přepisovačů,“ tvrdí Soudný. Podle něj jim pak zbude čas na zajímavější úkony a celkově se práce zefektivní. Šéf startupu věří, že právě díky technologiím také obor přitáhne mladé lidi, které k nim mají blíž.