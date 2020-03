Pokud jste v karanténě, netřiďte odpad, varuje ministerstvo

Upozornění v pondělí večer vydalo ministerstvo životního prostředí. To znamená, že všechny plastové láhve, plechovky či papír, které je za normálních okolnost záhodno třídit, aby nemusely na skládku či do spalovny, mají směřovat z těchto domácností do směsného odpadu.

„Podle některých studií se virus může držet na různých materiálech i několik dní. Proto je z důvodu prevence důležité, aby se s vzniklým odpadem co nejméně manipulovalo, a tím se zabránilo případnému přenosu viru na pracovníky svozových firem nebo další občany,“ vysvětlil mluvčí ministerstva Ondřej Charvát.

S vytříděným odpadem se v řadě případů dále pracuje, například plastové láhve končí na třídících linkách, kde se zčásti přebírají i ručně.

Zároveň úředníci znovu zopakovali, že jednorázové roušky, rukavice a další ochranné pomůcky z domácností, ale i například prodejen, patří také do směsného odpadu, tedy černé popelnice.

„Jednorázové ochranné pomůcky (roušky, respirátory, rukavice) můžete po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte do plastového obalu a následně ještě do dalšího plastového obalu, který pevně zavážete,“ uvádí se v letáku, které ministerstvo životního prostředí v této souvislosti vydává. Pokud je ale rodina v karanténě, měla by pytle ještě před vyhozením do popelnice zvenčí vydezinfikovat. A chránit tak popeláře.

Podobná pravidla v současnosti platí i pro obchodní řetězce, které se kvůli tomu, že jsou jejich zaměstnanci „na ráně“ a musí nosit a často měnit roušky a nejlépe i rukavice, staly původcem tohoto specifického odpadu. Na rozdíl od nemocnic nemusí být v obchodech tento odpad podle úředníků automaticky řazen mezi nebezpečný.

„Je nutný maximální důraz na zamezení rizikovému nakládání s ochrannými pomůckami a striktní dodržování pokynů, které jsou uvedené ve stanoviscích SZÚ,“ uvádí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

„Naši zaměstnanci mají k dispozici jednorázové rukavice. V uplynulém týdnu jsme jim poskytli několik kusů jednorázových roušek a také jeden respirátor. Nyní intenzivně pracujeme na získání bavlněných roušek,“ popisuje za obchodní řetězec Lidl mluvčí Zuzana Holá. A dodává, že při likvidaci postupují podle pokynů Státního zdravotního ústavu.

Co zatím žádná doporučení u nás neřeší, je to, kde odpad, který pochází od lidí prokazatelně nakažených koronavirem, skončí. Obecně směsný odpad putuje buď na skládku či v lepším případě do spalovny. Světová zdravotnická organizace (WHO) ale doporučuje přijmout taková opatření, která by zajistila, že tento odpad nebude odstraněn uložením na skládku.

„Prozatím nemáme žádné změny místa odstranění směsných komunálních odpadů. Pokud tedy končí na skládce, je nezbytné právě takové opatření, aby všechny pomůcky byly v uzavřených pytlech, nejlépe zvenku dezinfikovaných. Na skládce odpady zhutní kompaktor a zaměstnanec, který jej obsluhuje. Ten je chráněn přetlakovou kabinou,“ popisuje praxi jedné z největších skládkovacích firem, FCC, její mluvčí Kristina Jakubcová.

