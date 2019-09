VIDEO: Účtenky i krabičky na jídlo. Nejčastější chyby při třídění odpadu

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

1. Plast

Plast je v současné době často skloňovaným tématem a zdá se býti nepřítelem číslo jedna. A tak se ho snažíme do žlutých kontejnerů dostat co nejvíce. Ovšem ne všechny plastové výrobky lze recyklovat a do popelnice tak nepatří.



Častým omylem jsou bílé polystyrenové krabičky na jídlo. „Ve svozovém voze se polystyren rozdrtí a zašpiní. Drobné nadrolené části se nedají dát do lisu na polystyren,“ vysvětluje mluvčí AVE Pavla Ivácková.

Obecně je problém, pokud je některý výrobek silně znečištěný, v tom případě už nejde dál recyklovat.



Proto do žlutých kontejnerů nepatří ani plastové obaly od barev, laků a jiných chemikálií. Stejně tak nelze recyklovat ani lahve od olejů, olejových marinád nebo plastové krabičky, ve kterých bylo naložené například maso. „Řada lidí ve snaze o co nejekologičtější chování chybuje, když se snaží třídit nadmíru znečištěné potravinářské obaly,“ říká mluvčí Pražských služeb Radim Mana. Naopak drobné znečištění, třeba kelímku od jogurtu, nevadí.

„Polystyrenové termoobaly nebo výplně krabic spotřební elektroniky mají své místo v nádobách na plast. Výjimku tvoří pouze polystyren fungující jako stavební izolace. Pokud je od omítky nebo jinak chemicky znečištěný, jde o stavební odpad, který by měl končit ve sběrných surovinách. To samé se týká i nádobek od sprejů a vysloužilých pneumatik,“ vysvětluje Radim Mana.

Z dua kartáček a zubní pasta nepatří do plastů ani jeden - obě věci je nutné vyhodit do směsného odpadu.

Molitan také nemá místo ve žlutých kontejnerech. Stejně tak i houbičky na nádobí, novodurové trubky nebo podlahové krytiny.

A ani PET lahve nejsou sázka na jistotu. Některé totiž nemají klasickou etiketu, ale jsou pokryté takzvaným rukávkem obalujícím většinu plochy lahve. Jako celek tak nejdou recyklovat. V tomto případě patří obal do směsného odpadu. Ovšem ti svědomitější mohou rukávek sundat a oba kusy poté hodit do žlutého kontejneru.

2. Papír

Rulička od toaletního papíru patří do směsného odpadu. Papír, ze kterého je vyrobena, je totiž recyklovaný tolikrát, že z něj už nic nového vyrobit nejde. To samé platí o platech na vejce, tedy obalech, ve kterých jsou vajíčka na obchodních pultech.

Stejně jako u plastů, silně znečištěné výrobky nemají v kontejnerech na tříděný odpad místo. Dokonce ani krabice od pizzy. „Je to z toho důvodu, že papír nasákne omastkem a pro další recyklaci není vhodný,“ říká Mana.



Víceméně nelze zrecyklovat žádný mokrý, mastný či jakkoliv znečištěný papír - jako například papír na pečení, posmrkané kapesníky, ubrousky či pleny.

Překvapivě ani většina účtenek do modrých kontejnerů nepatří. Bývají totiž vyráběné z termopapíru. Ten poznáte tak, že pokud účtenku zahřejete, například nad zapalovačem nebo párou z varné konvice, tak z jedné strany ztmavne.

Bohužel ani většina papírových kelímků na kávu se recyklovat nedá. „Navenek se tváří jako jeden z nejekologičtějších produktů, ale jde o rozšířený mýtus, kterému pomáhá papírový zevnějšek. Vnitřek kelímku pokrývá vrstva polyetylenu. Tento plastový potah zajišťující voděodolnost nelze oddělit ve standardním recyklačním procesu,“ vysvětluje mluvčí.

Budete-li vyhazovat knihy, vytrhněte je z vazby. Stejně tak u kroužkových kalendářů odstraňte drát.

Naopak obálky s okénkem, které se řada lidí zdráhá do kontejnerů na papír vyhodit, do modrých popelnic opravdu patří. Stroje u zpracovatele papíru pak dokážou okénko oddělit. Ovšem papírové sáčky s průhledným celofánovým okénkem už do modrých nádob nepatří. Leda že byste celofán oddělili a vyhodili tam jen papírovou část.

3. Sklo

V kontejnerech na sklo se objevují i kusy porcelánu či talíře. Ani porcelán, ani keramické výrobky tam však nepatří. Stejně tak i kusy autoskla, drátěné sklo, zrcadla nebo žárovky.

Pokud člověk vyhazuje například sklenice se šroubovacím uzávěrem, nemusí se bát vyhodit i víčko. Na třídicí lince mají magnet, který je dokáže všechny pochytat a tento odpad pak míří do kovošrotu. To samé platí i pro uzávěry lahví.

4. Kovy

Častým omylem je vhazování deodorantů, laků na vlasy, zkrátka tlakových nádob. Ty do kontejnerů na kovové obaly nepatří. Dělají totiž neplechu na třídicí lince, jelikož při lisování vybuchují.

„Do kontejnerů na kovy nepatří ani cestovní vařiče, neboť hrozí jejich vznícení. Dále hasicí přístroje, nádoby od motorových olejů, benzínu, barev a dalších chemických nebo nebezpečných látek,“ dodává mluvčí Pražských služeb Mana.

Těm, kteří jsou bezradní, pomohou symboly na obalech. Například PP dává najevo, že jde o polypropylen a ten do žlutých kontejnerů patří. PAP je pro změnu označením pro recyklovatelný papír. Užitečné je mít vytištěnou tabulku těchto symbolů vedle košů na odpad.