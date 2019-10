VIDEO: Lednice rozemelou na kusy. Vyrábí z nich ramínka i poklice

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Tři muži stojí na rampě a z návěsu vyndávají lednice, které už lidem dosloužily. Každou pak dovalí na pohyblivý pás, který je doveze do haly. Spotřebiče mají před sebou posledních pár desítek minut „života“.

„Zpracujeme zhruba tisíc lednic denně. Přivážejí nám je jak z České, tak Slovenské republiky,“ říká Lada Martinková, ředitelka firmy Praktik System sídlící ve Stráži pod Ralskem.

Zatímco vyřazených praček či mikrovlnek stojí venku na dvoře tisíce, se skladováním lednic je to složitější. Proto to, co přivezou, hned zpracovávají.



„Smějí stát jen na vymezené ploše zabezpečené proti únikům nebezpečných látek do půdy. Máme tu sklad o velikosti jen asi 100 m², kde lednice můžeme skladovat,“ tvrdí ředitelka.

Lednice putují po pásu k pracovníkům, kteří nejprve začnou jímat nebezpečné látky z okruhu lednic. Odsávají chladiva a olej. Následně je potřeba odmontovat kompresor.

„Poté sundáme kondenzátor, odstřihneme přívodní kabel a vyndáme skleněné pokličky, pokud tam jsou,“ popisuje Martinková. Někdy ale musí vyndat i zkažené jídlo, které lidé někdy v ledničkách nechají.

Tím však znepříjemňují práci lidem v hale, protože jídlo, které leží týdny v nefunkční lednici, pochopitelně zapáchá.

Z lednice se stane drť

Do další části procesu vstupuje už lednička zbavená chladicího okruhu. Vjede do „vrat“, uvnitř stroje ji řetězový mlýn namele a do připravených kontejnerů padá už jen drť - plast a železné i neželezné kovy.

Tyto materiály dále zpracovávají a rozdělují na jednotlivé komodity. Jen plastů tu třídí 10 druhů. „Hledáme po celém světě výrobky, kde by se naše recykláty mohly uplatňovat,“ dodává Martinková.

Kromě už zmíněných ramínek či poklic firmy z tohoto materiálu vyrábějí i desky na podlahové topení nebo květináče, ve kterých kupujeme v hobbymarketech sazenice.