VIDEO: Proč třídit papír? Takto z odpadu vyrábějí tašky i bílé papíry

Na dvoře rozsáhlého areálu stojí spousta balíků s papírem. Jde o vytříděný odpad z modrých kontejnerů. Právě ten tu ve velkém využívají k výrobě nových papírových věcí.

„Přímo z celulózy neboli ze dřeva vyrábíme už jen 25 procent papírů. 75 procent surovin tvoří právě recyklovaný papír z kontejnerů. Dřív tomu bylo naopak,“ popisuje předseda představenstva Papírny Aloisov Robert Melecký.

Na papíru je dobré, že se dá recyklovat několikrát. „Podle pouček a papírenských knih je to 5 až 7krát, naše zkušenost je mezi pěti a osmi použitími. Záleží, jaké je to vlákno. Když už je extrémně krátké, tak ztrácí soudržnost s ostatními vlákny, papír se láme a je nepoužitelný. Na druhou stranu, když už vlákno není dostatečně dlouhé, tak se k němu dá přimíchat primární surovina, která parametr papíru vylepší,“ vysvětluje Melecký.

V tomto ohledu se nejlépe zpracovávají kancelářské papíry, tak zvané ofsety. Naopak moc už nenadělají například s platy od vajíček. „Samotné je nedokážeme zpracovat, protože hodnoty papíru na konci by nebyly takové, jaké zákazníci vyžadují. Maximálně je můžeme přimíchat k jiným druhům papíru,“ říká předseda. Hrozí ale, že tím sníží kvalitu celého výrobku.

V mixéru ho rozsekají na malé kousky

Jak se z odpadu stane nový papír? Celý proces začíná na dvoře. Řidič přijede s ještěrkou k balíku, nabere ho a převeze k velkému mixéru, do kterého proudí voda z trubky. Jakmile do mixéru papír vysype, začne ho podtlak vcucávat. „Pokud by tam člověk spadnul, už se ven nedostane. Dole jsou vysokorychlostní sekací nože, které papír rozsekají až na vlákna,“ líčí předseda představenstva.

Po rozemletí na vlákna prochází papír několikastupňovým tříděním. Do další fáze procesu se totiž nesmí dostat žádná jiná nečistota – plast, kov či cokoliv jiného. Očištěná kaše pak putuje do mlecích mlýnů. „V další fázi přimícháváme retenční prostředky a škroby, aby se s papírem dobře pracovalo. Pokud je zapotřebí, tak se papír dobarvuje na určitý odstín. Ať už na přírodní, bílý či podle požadavku zákazníků,“ říká Robert Melecký.

My sledujeme cestu odpadu, ze kterého vzniknou nové tašky. Odstín je proto hnědý. Takto připravená papírovina pak natéká na papírenský stroj. Člověk má pocit, že vidí jen hnědou vodu. „V tuto chvíli tvoří papírovina jen tři procenta, zbylých 97 procent je voda,“ podotýká Melecký.

Voda ale postupně odtéká skrz síta a díky vakuovým pumpám pryč, papírovina tuhne a poté, co se namotá na ohromné válce, začíná připomínat papír. Válce jsou vyhřívané párou a mají teplotu 165 stupňů. Opět musí přidat škroby, které řekněme zaplní povrch papíru. Díky tomu se na ně bude dát psát a kreslit.

Proč nám ale někdy zůstane kapka vody na papíru stát a někdy se hned vpije? „Ve fázi, kdy papír sušíme a pak ho navlhčíme, tak do něj přidáme bramborový škrob a ještě další prostředky. Zaplníme povrch, tím uzavřeme póry papíru a kapička vody zůstane stát na papíru. Když píšeme, papír se nám nepropije. Je to vhodné třeba u papíru do tiskáren,“ říká Robert Melecký.

Někdy je ale potřeba, aby papír uměl sát, třeba lepidlo. „V tom případě se dává škrobu méně. Záleží, jaký papír vyrábíme a pro jaké účely,“ dodává předseda.

Fascinující výroba uch

Role papíru je namotaná. Přesunou ji na řezací stroj a následně do další místnosti, kde na ni natisknou logo podle požadavku klienta. V tomto případě jde o online obchod s potravinami.

Další stroj pak odmotává roli, zatímco jiný vyrábí ucha. Ty vznikají z devět centimetrů široké pásky papíru. „Vysokou rychlostí se natočí, a tím pádem vznikne velmi silný provaz. My pořídili dražší technologii, takže toto kroucené ucho se nikdy neutrhne,“ slibuje Melecký.

Ucho pak přilepí mezi dva papírky. Pozorovat, jak po místnosti jezdí zástupy uch, je fascinující. Následně je stroj od sebe odřízne, přilepí k roli papíru, ta se zkroutí a za chvíli už vyjede hotová taška.

„Takovou tašku může zákazník, když si ji koupí v supermarketu, znova vyhodit do modré popelnice, my si ji vykoupíme, zrecyklujeme a koloběh běží dál,“ dodává předseda představenstva Papíren Aloisov.