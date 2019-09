Plast, maso i kytky v jednom kontejneru. Lidl dostal pokutu za třídění

16:50 , aktualizováno 16:50

Česká inspekce životního prostředí potrestala řetězec Lidl pokutou 100 tisíc korun za to, že opakovaně netřídil odpad ve svém logistickém centru. Úřad to vyhodnotil jako „značné ohrožení životního prostředí“. Je to v rozporu s tím, jak firma prezentuje své aktivity ke snížení odpadů.