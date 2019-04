Souboj o odpadky. Ministerstvo řeší, jestli zachovat monopol v třídění

5:00 , aktualizováno 5:00

Firmy Ekovedic, Rema či Eko-dual by chtěly organizovat sběr tříděného odpadu do barevných popelnic. To má však od roku 2002 pod palcem výhradně společnost Eko-kom. Ekovedic požádal před dvěma lety ministerstvo životního prostředí o autorizaci. Resortu se ale příliš nechce pouštět do oboru konkurenci.