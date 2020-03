Sestřičky, kuchaři i uklízečky. 19 dobrovolníků bydlí se seniory v izolaci

Na první pohled jednoduché řešení, které však vyžaduje obrovskou oběť personálu. Přesto k takto razantní prevenci některé domovy přistupují. Patří mezi ně i domov pro seniory v České Kamenici. „Zvládáme to s vypětím sil, ale nálada na palubě je pozitivní, pro tento režim je potřeba vybrat personál, o kterém víte, že to psychicky zvládne, je to opravdu obrovský tlak,“ říká ředitelka zařízení Šárka Kopáčková.