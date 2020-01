Barevné popelnice před každým domem mají konečně naučit lidi třídit

V první etapě dostali šanci lidé za Zlatém vrchu, kde už se do projektu zapojila téměř polovina majitelů rodinných domů. Do konce roku se projekt rozšíří na další vilové čtvrti ve městě.



„V první etapě jsme v lokalitě Zlatý vrch rozvezli 222 nádob na plast a 201 na papír, což znamená, že přibližně čtyřicet procent místních si nádoby objednalo,“ uvedl Michal Polák z městské společnosti Chetes.

Očekává, že v nejbližších dnech přijde druhá vlna zájmu o nádoby na tříděný odpad. Od Nového roku totiž došlo ke snížení frekvence vyvážení nádob na směsný komunální odpad. Namísto jedenkrát týdně bude vůz k domům zajíždět jednou za čtrnáct dnů.

„A my si myslíme, že právě díky tomu si lidé uvědomí, že jim nádoby na tříděný odpad chybí a doobjednají si je. Samozřejmě že například majitelé domů, které leží v docházkové vzdálenosti od stávajících separačních hnízd, je asi chtít nebudou,“ doplnil Polák.

Chebská radnice se chce novinkou připravit na rok 2024, kdy už nevytříděný odpad na skládku zřejmě nebude možné ukládat. Navíc se ukazuje, že lidé v Chebu si s tříděním hlavu příliš nelámou.

„Ověřili jsme si v popelnicích u několika rodinných domů v Chebu, že se stále třídí nedostatečně. Zbytkového směsného odpadu, který do černých nádob skutečně patří, v nich byla jen asi třetina celkového objemu. Z větší části tedy zabírá místo papír, PET lahve, sklo, kartonové a igelitové obaly, bioodpad, případně železo. Tyto suroviny, které by se mohly recyklovat, se zbytečně vyvážejí na skládky. Je to neekologické, ale i neekonomické,“ vysvětlil úředník města Martin Dvořák důvody, které ke změnám vedly.

Podle jeho slov se změny dotknou asi dvou a půl tisíce adres v rodinných domech.

„Počítáme, že pro rodiny, které mají sběrná hnízda ve větší vzdálenosti, by to mohl být argument, aby začaly třídit důsledněji. Díky třídění pak bude v šedivé nádobě méně komunálního odpadu a bude stačit ji vyvážet jen jednou za dva týdny. Inspirovali jsme se v jiných českých městech, kde to takto bez problémů funguje,“ uvedl Martin Dvořák.

Připomněl, že s novými popelnicemi lidé v Chebu nyní dostanou k dispozici mnohem větší objem na odpad, než měli dosud. Jen se budou muset starat, kam co vyhodí a kdy se která nádoba vyváží. Pomoci jim má přehledný kalendář vývozů na příští rok, který našli ve schránkách, a je ke stažení na stránkách nového informačního webu. Na adrese tridimevchebu.cz lidé mohou také objednat nádoby na tříděný odpad nebo tu zanechat své připomínky či reklamace.

Lidé konečně vidí, kolik vyprodukují plastů

Lidé z lokality Zlatý vrch si změnu chválí. „Myslím, že to je dobrý nápad. Popelnice se budou vyvážet jako dřív, jedenkrát týdně. Já jen musím dávat pozor, jakou vystrčím před vrata,“ ukázal Václav Rubáš na baterii barevných nádob, které mu stojí u garáže.

„Teď konečně vidím, kolik naše domácnost vyprodukuje plastů. Popelnice je téměř plná,“ dodal.

V Chebu je třídění problémové i kvůli rozlehlým rekreačním oblastem. V okolí dvou přehradních nádrží je oficiálně ke dvěma tisícům chat.

„Produkce odpadu z takových oblastí je enormní a jeho odvoz velmi nákladný. Popelářské auto má spotřebu kolem šedesáti litrů nafty na sto kilometrů, a když musí objet jednotlivé chatové oblasti, je to prostě drahé. Spočítali jsme, že náklady jsou až trojnásobné oproti svážení odpadu ve městě,“ vysvětlil Dvořák.

Pokud se novinka ujme, budou se autoři projektu zamýšlet nad tím, jak nabídnout možnost pohodlnějšího třídění i obyvatelům činžovních domů v centru města. „Tady nejvíce bojujeme s místem,“ prohlásil Michal Polák.