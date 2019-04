Strojvedoucí budou moci mít až osm dioptrií, plánuje ministerstvo

Podle návrhu vyhlášky, kterou úřad poslal k meziresortnímu připomínkování, už nebude pro adepty automatickou stopkou cukrovka ani vyšší počet dioptrií. Naopak úřad začíná řešit problematiku drog.



„Pokud se podíváme na okolní země, zjistíme, že v nich nejsou zdravotní požadavky na tyto profese tak přísně nastaveny, jako byly nastaveny u nás. To sice není v rozporu s právem, ale naši strojvedoucí tím byli de facto diskriminováni, a byl to jeden z důvodů onoho nedostatku strojvedoucích,“ řekla MF DNES mluvčí ministerstva Lenka Rezková.

Největší změnou, která by měla platit od letošního června, je snížení nároků na ostrost zraku budoucích strojvůdců a dalších provozních zaměstnanců na železnici, které vyplývá z platné evropské směrnice. Ta umožňuje u strojvedoucích zhoršenou ostrost zraku a korekci až pěti dioptrií v případě dalekozrakosti a až osmi dioptrií u krátkozrakosti.



To proti současným pravidlům znamená významné rozvolnění pravidel zejména u vady, kdy člověk nevidí ostře na dálku. Krátkozrakým zájemcům o řízení vlaku chce ministerstvo povolit navíc tři dioptrie. Podmínkou je, aby takový uchazeč s použitím brýlí nebo jiných korekčních prostředků viděl ostře a neměl například zúžený rozsah zorného pole.

Podle prezidenta Federace strojvůdců ČR Jaroslava Vondrovice každé změkčení pravidel potenciálně zvyšuje pravděpodobnost mimořádných událostí. Na konečném nastavení konkrétních parametrů u různých nemocí se ale musí shodnout především lékaři.

Pouze ti dokážou posoudit, zda pokrok v daných lékařských oborech skutečně dokáže kompenzovat možná rizika, která dříve představovala překážku pro získání způsobilosti k řízení vlaku. „Víme, jaké byly například kontaktní čočky před třiceti lety a jaké jsou dnes,“ doplnil Vondrovic.

Právě na pokrok v medicíně a diagnostice chorob se ministerstvo ve zdůvodnění změn opakovaně odvolává. Kvůli němu není například nutné zdravotní stav strojvedoucích, posunovačů a dalších provozních zaměstnanců posuzovat po dvou letech, ale prodlužuje tuto lhůtu na tři roky. Po 55. roku se jejich četnost zkracuje na jeden rok. Součástí prohlídek ale nově mají být kontroly na přítomnost psychoaktivních látek.

Právě toto vyšetření, které má odhalit nadužívání drog, alkoholu a dalších psychotropních látek, ministerstvo zařadilo jako povinnou součást prohlídek na žádost samotných dopravců. Ti si dlouhodobě stěžují na nedostatek nových uchazečů a poukazují na stárnutí současných.

Na českém trhu chybí zhruba tři stovky strojvedoucích, zhruba polovina z tohoto počtu největšímu z dopravců, Českým drahám. Další desítky strojvedoucích budou potřebovat soukromé společnosti, které od konce letošního roku získaly zakázky na provoz linek dotovaných státem nebo kraji.

Pětapadesát nových strojvedoucích nabere RegioJet pro linky v Ústeckém kraji a rychlíkovou linku mezi Brnem a Ostravou. Případné zájemce z řad konkurenčních dopravců láká průměrným platem 47 tisíc korun měsíčně bez diet a slibem, že ještě během tohoto pololetí bude společnost mzdy navyšovat plošně.

„Nábory běží. Není to sice jednoduché, ale neukazuje se, že by to byl neřešitelný problém,“ řekl MF DNES mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Podobně optimisticky se k náboru nových strojvedoucích postavil i konkurenční Leo Express.